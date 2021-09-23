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23 Eylül 2021 Perşembe 10:02:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 10:02:00

Rusya ile olası savaşa hazırlanıyorlar!

Kaynak: Sputnik

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Amerika merkezli Business Insider'da yayımlanan bir makalede, ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapan pilotlara Rusya ve Çin'le savaş ihtimaline karşı karayoluna iniş eğitimi verildiği belirtildi.

ABD merkezli Business Insider (BI) sitesinde bir makale kaleme savunma muhabiri Stavros Atlamazoglou, eşit güce sahip bir hasımla yaşanacak olası bir çatışmada ABD'nin kabus gibi bir senaryoyla karşı karşıya kalacağı öne sürüldü.

Hasım ülkenin yapacağı bir atışın askerlerin veya silahların büyük bir bölümünü etkisiz hale getirebileceğini kaydeden Atlamazoglou, bu nedenle ABD Hava Kuvvetleri'nin güçlerini hava üsleri dışındaki noktalara dağıtma konusunda eğitimler yaptığını yazdı.

Ağustos ayında Michigan'da yapılan Northern Strike 21 tatbikatında bir askeri uçağın karayoluna indiğini anımsatan Atlamazoğlu, bu manevraların amacının pilotları zorlu arazilerdeki ani operasyonlara hazırlamak olduğunu vurguladı.

Sputnik'in haberine göre, Bu senaryoların çalışılmasının, olası hasım ülke tehdidi karşısında birliklerin hayatta kalma kabiliyetini artıracağını öngören Atlamazoglou, zira böylece birliklerin intikallerini ve yakıt ikmal noktalarını takip etmenin zorlaşacağını ifade etti.

Etiketler : Business Insider ABD Stavros Atlamazoglou Northern Strike
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