Rusya İçişleri Bakanlığı, Interpol'ün ülkedeki faaliyetlerine ilişkin karara açıklık getirdi

Bakanlıktan "Rusya İçişleri Bakanlığı netleştiriyor" başlığıyla yapılan açıklamada, Interpol'ün Rusya'daki faaliyetlerine ilişkin bugün çeşitli kararlar alındığı anımsatıldı.

Kararların Interpol'ün Rusya'daki faaliyetlerini kısıtlamayacağı belirtilen açıklamada, "Rusya İçişleri Bakanlığı, Interpol'ün operasyon ve resmi faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin mevcut prosedürü değiştirmemektedir." denildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından bugün alınan kararda, Interpol, ülkede operasyon ve soruşturma faaliyetleri yürütebilecek kurumlar arasında yer almamış, bu da Interpol'ün Rusya'daki faaliyetlerinin kısıtlandığı şeklinde yorumlanmıştı.

Rusya, uluslararası suçlarla mücadele eden Interpol'e 1990 yılında katılmıştı.