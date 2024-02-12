VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gençler savunma sanayii alanında yetiştirilecek
Turgut Altınok: Ankara'yı dünya başkenti yapacağız
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Murat Kurum'dan 31 Mart mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Çanakkale'de iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
12 Şubat 2024 Pazartesi 15:20:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 15:20:00

Rusya: Ermenistan'ın UCM'ye katılması ikili ilişkileri olumsuz etkileyecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın, Roma Statüsü'nü onaylayarak 1 Şubat itibarıyla Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) üye olmasının ikili ilişkileri olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın, Roma Statüsü'nü onaylayarak 1 Şubat itibarıyla Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) üye olmasının ikili ilişkileri olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Bu konuyla ilgili (UCM'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i yakalama kararı) Ermeni ortaklarımızdan belirli güvenceler almak çok önemli." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın, 1 Şubat itibarıyla UCM'ye resmen üye olmasını değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, UCM'nin kararı nedeniyle Ermenistan'a ziyaretinin mümkün olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, Ermenistan'ın UCM'ye katılımının ikili ilişkileri olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Peskov, "Elbette, Ermenistan'ın bu uluslararası statüye katılımıyla ilgili yeni gerçeğin ikili ilişkilerimizi olumsuz etkilememesi mümkün değil. Elbette, bu konuyla ilgili Ermeni ortaklarımızdan belirli güvenceler almak çok önemli. Bu sorunun ikili diyalog çerçevesinde çözülmesi bekleniyor. Bununla ilgiliyiz." ifadesini kullandı.

ERMENİSTAN'IN UCM'YE KATILMASI

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını ve bu kararın ömür boyu geçerli olduğunu Mart 2023'te duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, UCM'nin kararına ilişkin açıklamasında, meselenin formüle edilmesinin "rezalet" ve "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir." ifadesini kullanmıştı.

Ermenistan Parlamentosu, UCM'nin Roma Statüsü'nü Ekim 2023'te onaylamıştı. Böylece Ermenistan, 1 Şubat itibarıyla UCM'ye resmen üye olmuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da The Daily Telegraph gazetesine verdiği röportajda, Putin'in yakalanması konusunda yetkisinin bulunmadığını, yakalama kararının yasal çerçevede Ermenistan mahkemeleri tarafından ele alınması gerektiğini belirtmişti.

Etiketler : rusya ermenistan ecm
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler
New York sahnesinde

New York sahnesinde
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
"İkinci el kıyafet alıyorum"

"İkinci el kıyafet alıyorum"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX