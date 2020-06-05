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05 Haziran 2020 Cuma 10:55:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 10:55:00

Rusya Enerji Bakanlığı: OPEC+ toplantısı 6 Haziran'da yapılacak

Kaynak: AA

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Rusya Enerji Bakanlığı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üreticiler arasındaki petrol üretim kısıntısı anlaşmasının, ''6 Haziran'da yapılacak'' toplantıda ele alınacağını açıkladı.

Rus haber ajansı TASS'ın Rusya Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, OPEC+ adıyla bilinen ve 23 üyenin bulunduğu OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Yarın OPEC ve OPEC+ nezdinde üst üste iki toplantı yapılacağı bilgisine yer verilen haberde, toplantıların ana gündem maddesinin günlük 9,7 milyon varil düzeyindeki üretim kısıntısı anlaşmasının haziran sonrasına uzatılması olacağına işaret edildi.

OPEC+ üyeleri, Irak, Nijerya ve Kazakistan’ın anlaşma kapsamında taahhüt ettikleri petrol üretim kısıntısı kotalarına uymamaları nedeniyle toplantı tarihi konusunda uzlaşma sağlayamamışlardı.

Haberde, Rusya ve Suudi Arabistan’ın anlaşmanın uzatılması konusunda anlaşmaya vardıkları da öne sürüldü.

OPEC+ üyelerinin 12 Nisan'da düzenlenen toplantısında, toplam ham petrol üretim miktarının 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltılması kararı alınmıştı.

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