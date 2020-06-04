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04 Haziran 2020 Perşembe 19:39:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 19:39:00

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Türkiye ile çok yönlü iş birliğimizin önemli sonuçları oldu

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, karşılıklı saygı ve çıkara dayanan ilişkiler sayesinde Türkiye ile Rusya arasında çok yönlü iş birliğinin önemli sonuçları olduğunu söyledi.

Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, bir süre önce ABD Dışişleri yetkilisi Matthew Palmer'in Türkiye'nin Rusya ile iş birliğini güçlendirme ve genişletme isteğinden Washington'un endişe duyduğuna ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerinde Suriye'deki gelişmelerle bağlantılı olarak enerji, ticaret ve turizm alanında baskı yaptığı yönündeki iddiaları reddeden Zaharova, "(Türkiye ile) çok yönlü iş birliğimizin önemli sonuçları, aslında karşılıklı çıkara dayanan, baskı ve zorlama olmadan karşılıklı saygı temelinde ilişkiler kurma sayesinde mümkün oldu." dedi.

Washintgon'da "karşılıklı saygı" kelimesinin ne anlama geldiğinin unutulduğunu kaydeden Zaharova, Türkiye ile Rusya arasındaki çok yönlü ikili ilişkilerin örnek alınabileceğine işaret etti.

Zaharova, ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik "periyodik yaptırım tehdidinde" bulunmasını eleştirerek, bu durumun ABD'nin müttefiklik anlayışındaki kusuru gösterdiğini ifade etti.

Suriye'deki durum ile ilgili de değerlendirmede bulunan Zaharova, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesin uygulandığını ve Türk-Rus ortak askeri devriyesinin devam ettiğini hatırlattı.

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