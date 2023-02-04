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04 Şubat 2023 Cumartesi 20:27:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 20:27:00

Rusya: AB ülkelerinin barış çağrıları 'ikiyüzlü'

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin barış çağrılarının "ikiyüzlü" olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Kiev'de dün düzenlenen Ukrayna-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'ni değerlendirdi.

Batı'nın Ukrayna'yı savaş konusunda desteklediğine işaret eden Zaharova, "Bu zirve, AB'nin Rusya'yı zayıflatmak ve ABD ile NATO'nun hegemonya emellerine hizmet etmek için Kiev'deki Nazi rejimini pervasızca desteklemeye devam ettiğini bir kez daha doğruladı." ifadesini kullandı.

"BATI'NIN GİRİŞİMLERİ BOŞ"

AB'nin Ukrayna'daki savaş için 12 milyar euro ayrıldığına dikkati çeken Zaharova, "bunun sivil halkın ölmesine yol açtığını" vurguladı:

"AB ülkelerinin, çatışmaların devam etmesi için 'ne kadar gerekirse sürsün' mantığıyla yatırım yapmaya hazır olduklarını açıkladıkları zaman barış çağrıları ikiyüzlü oluyor. AB yönetiminin, Rusya ve uluslararası toplumun yana olduğu çok kutuplu dünya düzeninin oluşumuna karşı Ukrayna'da bir cephe oluşturmak için tüm siyasi, mali ve askeri araçları yatırdığı bir kez daha doğrulandı."

Batı'nın bu konudaki girişimlerinin "boş" olduğunu belirten Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyon" hedeflerinin hayata geçirileceğini ve bunun zirveye katılanları hayal kırıklığına uğratacağını ifade etti.

Etiketler : Rusya Dışişleri Bakanlığı AB Ukrayna
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