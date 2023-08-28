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28 Ağustos 2023 Pazartesi 13:15:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 13:15:00

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ile Fidan yakın zamanda görüşecek

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Dışişleri Bakanı Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasında yakın zamanda Moskova'da görüşme yapılacağını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yakın zamanda Moskova'da görüşme yapılacağını bildirdi.

Zaharova, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye arasındaki üst düzey görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Moskova'yı ziyaret etmesinin beklendiğini belirten Zaharova, "Rus ve Türk dışişleri bakanları yakın zamanda Moskova'da görüşme gerçekleştirecekler." ifadesini kullandı.

Etiketler : hakan fidan sergey lavrov türkiye rusya
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