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21 Mart 2023 Salı 22:44:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 22:44:00

Rusya'dan İngiltere'nin "Ukrayna'ya uranyumlu mühimmat sevkiyatı" açıklamasına tepki

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere'nin Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk etmesi halinde buna şaşırmayacağını söyleyerek "Ancak bunun onlar için kötü sonuçlanacağına şüphem yok" dedi.

Lavrov, Rossiya-1 kanalına yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevkiyatıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Anglosaksonların eylemlerinde çoktan yönlerini kaybettiğini belirten Lavrov bu eylemlerin dünya çapında stratejik istikrarı baltaladığını bildirdi.

Lavrov, "Bunlar, kolektif Batı'nın geri kalanını da arkalarına çeken ve uzun süredir kendilerini hegemon olarak tasavvur eden ve var güçleriyle bu hegemonyayı sürdürmek isteyen insanlar" ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mühimmat sevkiyatının gerçekleşmesi halinde Londra'nın sadece risk almakla kalmayıp aynı zamanda uluslararası insancıl hukuku da ihlal edeceğini dile getiren Lavrov, İngiltere'nin 1999'da Yugoslavya'da da "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" işlediğini savundu.

Bakan Lavrov, "Bu teslimat gerçekten gerçekleşirse olayların bu şekilde gelişmesine şaşırmam. Ancak bunun onlar için kötü sonuçlanacağına şüphem yok" diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da bu tip uranyumlu mühimmatın Kosova'da, Sırbistan'da kullanıldığını, bu şekilde şehirlerin bombalandığını dile getirdi.

Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mermilerin teslimatının Rusya'yı nasıl karşılık verebileceğini düşündüreceğini vurgulayan Şoygu, "Bu, bizi olayların ilerleyişi hakkında nasıl cevap vereceğimizi ciddi şekilde düşünmeye sevk ediyor" dedi.

İngiltere Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sağlayacak

İngiltere Savunma Bakanlığında Devlet Bakanı Baroness Annabel Goldie, parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi Lord Hylton'ın, Ukrayna'ya tedarik edilen mühimmatın zayıflatılmış uranyum içerip içermediğine ilişkin sorusuna verdiği yazılı cevapta, "Ukrayna'ya bir filo Challenger 2 ana muharebe tankı hibe etmemizin yanı sıra zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermiler dahil mühimmat sağlayacağız. Bu tür mermiler, modern tankların ve zırhlı araçların imha edilmesinde son derece etkili." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : Bakan Lavrov İngiltere Ukrayna

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