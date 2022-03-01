Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a soğuk duş!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM'nin düzenlediği Silahsızlanma Konferansı'na gönderdiği video mesajda, konferansa bizzat katılmak istediğini fakat Avrupa Birliği'nin (AB) buna müsaade etmediğini belirterek, bunun temel insan haklarından olan "hareket edebilme özgürlüğü"ne aykırı olduğunu savundu.

Rusya Dışişleri Bakanı, yaptırım yolunu seçen AB ülkelerinin ciddi uluslararası sorunlara siyasi çözüm bulacak yüz yüze temaslardan kaçındığını öne sürdü.

Ukrayna'da 2014'te yaşanan olaylar sonrasında Batı'nın desteğiyle gerçekleştirilen iktidar değişimini "darbe" olarak nitelendiren Lavrov, Kiev yönetiminin kendi nükleer silahlarını elde etme planlarıyla ilgili tehlikeli oyunlara girişerek komşu ülkeler ve ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu iddia etti.

Lavrov, Ukrayna'nın Sovyet nükleer teknolojisine ve bu tür silahları elde etme araçlarına sahip olduğunu öne sürerek "Bu gerçek tehlikeye tepki vermezsek olmaz. Rusya nükleer silahların ve ilgili teknolojilerin Ukrayna'da ortaya çıkmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alıyor." ifadesini kullandı.

- "GARANTİDEN KASTIMIZ; NATO'NUN DAHA FAZLA GENİŞLEMESİNDEN VAZGEÇİLMESİDİR"

Batı'nın Rusya'ya şimdiye kadar yasal olarak bağlayıcı, uzun vadeli güvenlik garantileri sağlamadığını belirten Lavrov, "Garantiden kastımız; Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üye olmasından, NATO'nun daha fazla genişlemesinden vazgeçilmesidir. Batı'nın eski SSCB ülkelerinde askeri altyapılar oluşturmasından vazgeçmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Avrupa ülkelerinde ABD'ye ait nükleer silahlar bulunmasını eleştirerek, "Amerikan nükleer silahlarının bazı Avrupa ülkelerinde bulunması, Rusya için kabul edilemez. Bu silahların ABD'ye çoktan iade edilmesi gerekiyordu." diye konuştu.

Öte yandan konferansta ekranlara Lavrov'un konuşması yansıtılırken, AB ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkenin temsilcisi Rusya Dışişleri Bakanı'nı protesto ederek salondan ayrıldı.