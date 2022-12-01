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01 Aralık 2022 Perşembe 17:42:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 17:42:00

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar tüm Avrupa'yı köleleştirdi

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin tüm Avrupa'yı köleleştirdiğini, sadece Almanları değil Avrupa Birliği'ni (AB) kontrolü altında tuttuğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın güvenlik sorunu konusunda düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) ve Batı'ya yönelik eleştirilerde bulundu.

Polonya'da katılımına izin verilmeyen AGİT Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın konuştuğu sırada sürdüğünü belirten Lavrov, 1975'te Helsinki Nihai Senedi'nin imzalanmasının Doğu-Batı ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi ve diplomasi başarısı olarak görüldüğünü hatırlattı.

Lavrov, buna rağmen o zamandan bu yana sorunların daha fazla arttığını, AGİT'in "marjinal" bir kuruluş haline gelmeye başladığını, dönem başkanı Polonya'nın da "uzlaşı kültürünün kalıntılarını yok ederek örgütün yıl boyunca mezarını kazdığını" ifade etti.

NATO'nun Soğuk Savaş dönemindeki önceliklerine geri döndüğünü savunan Lavrov, "Rusları Avrupa'nın dışında tutmak istiyorlar. Amerikalılar zaten tüm Avrupa'yı köleleştirdi. Sadece Almanları değil tüm AB'yi kontrolü altında tutuyor." dedi.

Lavrov, Batı ile ilişkilerin eskisi gibi kurulmayacağının altını çizerek, karşılıklı mutabık kalınan bir temelde komşu olmak istemesi halinde önce Batı'nın neler sunabileceklerini dinleyeceklerini kaydetti.

"AVRUPA DİPLOMASİSİNİN VARLIĞINI SORGULAMAK GEREKİR"

Moskova'nın "Avrupa diplomasisi"nden kopup kopmadığını söyleyebilmek için bu diplomasinin varlığını sorgulamak gerektiğini belirten Lavrov, AB'den yapılan "çatışmaların Ukrayna'nın sahada zaferi ile sonuçlanması" şeklindeki açıklamaları hatırlattı. Lavrov, "Avrupa diplomasisinde aklı başında insanların ne zaman ortaya çıkacağını anlamamız lazım." diye konuştu.

Lavrov, Rusya'nın önerdiği güvenlik garantileri ile ilgili görüşmelere Batı'nın dönmek istemesi halinde bunu olumlu karşılayacaklarını da belirtti.

Nükleer güçler arasındaki nükleer olmayan herhangi bir çatışmanın, nükleer savaşa dönüşme riskinin çok büyük olduğuna işaret eden Lavrov, Batı'nın, Rusya'yı kitle imha silahları kullanarak Ukrayna'da provokasyon hazırlamakla suçlayan söylemlerini endişeyle izlediklerini bildirdi.

Lavrov, buna karşın ABD, İngiltere ve Fransa dahil Batı'nın Ukraynalılar aracılığıyla Rusya'ya karşı yürüttükleri savaşa neredeyse doğrudan katılımını artırmak için her şeyi yaptığını, bunun tehlikeli bir eğilim olduğunu kaydetti.

Rus istihbaratı ile ABD istihbaratı arasında mahkum değişimi konusunda oluşturulan özel kanalın sonuç getirmesini umduğunu kaydeden Lavrov, buna karşılık siyasi konularda ABD'li mevkidaşı ile hiçbir temasının olmadığına dikkat çekti.

RUS TAHIL ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEKİ YAPTIRIMLARIN KALDIRILDIĞI İDDİASINA YALANLAMA

Lavrov, AB tarafından Rus tahıl ürünleri ve gübresinin ihracatına ilişkin yaptırım bulunmadığına dair açıklamalar yapıldığını, bunun "apaçık bir yalan" olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Rus tarım ürünlerinin ihracatı üzerindeki bu engelleri kaldırmak için çalıştığını hatırlatan Lavrov, tahıl anlaşmasının imzalanmasından bu yana 5 ay geçmesine rağmen ABD ve AB'nin son derece yavaş hareket ettiğini dile getirdi.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN İHTİLAFINA ÇÖZÜM ARAYIŞI

Lavrov, Batı'nın Rusya'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşmaları "özelleştirmeye" çalıştığını belirterek, "Şimdi Fransızlar, Amerikalılar ve AB bir bütün olarak arabuluculuk işlerine müdahale ederek gömdükleri Minsk Grubunu telafi etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Ermeni yönetiminin son zamanlarda "statü" konusu değil, Karabağ'daki Ermeni nüfusunun haklarının sağlanmasından bahsettiğine işaret eden Lavrov, Azerbaycan tarafının bunu tartışmaya ve diğer Azerbaycan sakinlerinin sahip olduğu hakları vermeye hazır olduğunu aktardı.

Lavrov, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı konusunda Prag'da dörtlü toplantıda Almatı Deklarasyonu'nun onaylanması konusuna dikkati çekerek, o dönemde Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin parçası olduğunu anımsattı. Lavrov, "Bu, Azerbaycan, Ermenistan, Fransa ve Sayın (Avrupa Konseyi Başkanı) Charles Michel tarafından hiç çekince olmaksınız onaylandı. Bu, Karabağ'ın statüsüne nasıl yaklaşılacağı sorusunu çözüyor." şeklinde konuştu.

"ABD, AVRUPA'NIN ÜZERİNDEN GEÇİMİNİ SAĞLIYOR"

Lavrov, Batı'nın Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması konusunun Rusya'yı ilgilendirmediğini söyleyerek, Rusya'nın ortaklarıyla tavan fiyatlara bakmadan iş birliğini sürdüreceğini ifade etti.

ABD'nin artık Avrupa'nın üzerinden geçimini sağladığına ve Avrupa'nın içinde bulunduğu ekonomik ve enerji krizinden kar elde edeceğine dikkati çeken Lavrov, "Avrupa'ya, Avrupa'nın Rusya'dan aldığı gazdan dört kat daha pahalıya gaz satacaklar. Avrupa'dan yatırımcı çekmek için ABD, endüstrilerine yüz milyarlarca dolar sübvansiyon vererek enflasyonla mücadele yasalarını ilerletecek. Sonuçta Avrupa sanayisini kaybedecek." diye konuştu.

Etiketler : abd avrupa köle sergey lavrov
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