Lavrov: AB'nin demokrasi anlayışı totaliter bir yapıya büründü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya-24 televizyon kanalı ve Ria haber ajansına canlı yayında verdiği röportajda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere değinen Lavrov, "Batı, Kiev yönetimini müzakere sürecinden çekilmeye zorladı ve müzakerelere izin vermedi. O zamandan bu yana hiç kimse, Kiev'i Moskova ile müzakere yapması gerektiği konusunda ikna etmeye çalışmıyor." diye konuştu.

Ukrayna ile ihtilafın sona ermesini istediklerine ancak burada zaman faktörünün önemli olmadığına dikkati çeken Lavrov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakereleri reddettiği iddialarının da "yalan" olduğunu söyledi.

"Batı kötü masallardaki gibi her adımda bataklığa saplanıyor"

Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikinin çatışmanın tırmanmasına yol açtığını ifade eden Lavrov, "Batı sakinleşemiyor ve kötü masallardaki gibi her adımda daha çok bataklığa saplanıyor. Bu operasyonun gidişatında önemli rol oynuyor. Bu gerilim kar topu gibi." diye konuştu.

Lavrov, Ukrayna'da başlattıkları "özel askeri operasyonun" yıl dönümünde Batı'nın Rusya karşıtı programlarına karşılık Rus diplomatlarının da çalışacağını, kendilerinin de bu yıl içinde olanlar için daha önce yayımlanmayan bazı bilgilerin yer aldığı raporlar hazırladıklarını dile getirdi.

ABD'nin kendi üstünlüğüne inancının Rusya ile Batı arasındaki gerilimin ana sebebini oluşturduğunu kaydeden Lavrov, Batı'nın Rusya'yı onlarca yıl toparlanamayacağı bir yenilgiye uğratmaya çalıştığını belirtti.

"ABD, AB'Yİ EZDİ"



Lavrov, ABD'nin AB üzerindeki etkisini değerlendirerek "ABD, AB'yi bağımsızlıklarının son emarelerinden yoksun bırakarak ezdi. Onlar 'büyük demokratlar' ama onların demokrasiden anladıkları kendi demokrasi anlayışlarını herkese empoze etmek. AB'nin demokrasi anlayışı totaliter bir yapıya büründü." şeklinde konuştu.

"BATI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN TARAFSIZLIĞINA SAYGI DUYMUYOR"



Batı'nın gelişmekte olan ülkelerin tarafsızlığına saygı duymadığını ve Rusya'ya yönelik yaptırımlara henüz katılmamış olanlara neredeyse her gün baskı uyguladığını vurgulayan Lavrov, "Batı, büyükelçileri aracılığıyla Asya, Afrika, Latin Amerika'nın tüm ülkelerine günlük olarak 'Rus delegasyonlarını kabul etmeyin, onları kınayın, yaptırımlara katılın' şeklinde sinyaller gönderiyor." dedi.

"YENİ UKRAYNA ROLÜ İÇİN MOLDOVA GÖZLENİYOR"



Lavrov, Ukrayna'dan sonra Batı'nın artık "yeni Ukrayna rolü" için Moldova'yı gözlediğini söyleyerek "Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, NATO'ya hevesli, Romanya vatandaşlığına sahip, Romanya ile birleşmeye hazır ve genel olarak neredeyse her şeye hazır." diye konuştu.

NATO'nun faaliyetlerini değerlendiren Lavrov, "Rusya tüm NATO'nun kendisine karşı savaştığını görüyor. 'Savaşmıyoruz, sadece silahlandırıyoruz' diyorlar. Bu komik." değerlendirmesini yaptı.

Kuzey Kore ve İran'ın Rusya'ya silah konusunda yardım yaptığı iddialarına da cevap veren Lavrov, "Askeri sanayimiz çalışıyor. Her şey iyi olacak." ifadesini kullandı.

Azerbaycan-Ermenistan ihtilafına değinen Lavrov, "Karabağ savaşının tarihi onlarca yıl öncesine gidiyor, Ermenistan, Azerbaycan'ın çevresindeki yedi ili uzun yıllar işgal ettiğinde Rusya, bu bölgeleri elinde tutmak isteyen önceki Ermeni liderliğinin pek iyi karşılamadığı sayısız seçenek sundu. Evet, Azerbaycan kendisine ait toprakları geri aldı." dedi.

Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan Kafkas bölgesinde çözüm arayışlarını sürdürürken, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (KGAÖ) çözüme katkıda bulunmaya hazır olduğunu bildirdi. Lavrov, KGAÖ misyonunun Ermenistan'ın istemesi halinde bir iki gün içinde konuşlanabileceğini söyledi.