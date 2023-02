Putin'den önemli açıklamalar: Rusya'nın savaş alanında yenilmesi imkansız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız" dedi.

24 Şubat'ta başlayan savaşın yıl dönümü öncesinde Federal Meclis'te konuşan Putin, konuşmasına "Bu konuşmayı, hepimizin bildiği gibi, çok önemli bir zamanda yapıyorum. Ülkemiz ve insanımızın geleceğini şekillendirecek tarihi olaylar ile dünya çapında geri dönüşü olmayan değişiklikler arasında dönüm noktası niteliğinde bir anda" diyerek başladı ve Batı'ya yüklendi. Putin, Batı'nın tek amacının 'sonsuz güç' olduğunu söyledi.

Putin 24 Şubat'a kadar savaşı durdurmak için her şeyi denediklerini belirterek "Ukrayna'daki bu durumu barışçıl yollarla çözmek için mümkün olan her şeyi, gerçekten mümkün olan her şeyi yaptık. Sabırlıydık, bu sorundan barışçıl bir şekilde çıkmak için müzakereler yürütüyorduk. Ama olmadı, savaşı biz değil onlar başlattı" diye konuştu.

Putin, Batı'nın yerel bir çatışmayı küresel bir çatışmaya dönüştürmeyi hedeflediğini söyledi. Rus lider "Savaş meydanında ülkemizi yenmeleri imkansız" diyerek Batılı ülkelerin tank desteklerine de göndermede bulundu ve "Ukrayna'ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız" diye de ekledi.

2024 SEÇİMLERİ

Putin, "2024'teki devlet başkanlığı seçimlerinin yasalara ve demokratik prosedürlere uygun olarak gerçekleştirileceğini vurgulamak istiyorum" dedi.