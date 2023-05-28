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28 Mayıs 2023 Pazar 21:48:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 21:48:00

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan'a tebrik mesajı

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Kremlin sayfasından yayınlanan tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Erdoğan, Değerli dostum,

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilmenizden dolayı lütfen en içten tebriklerimi kabul edin.

Bu seçimlerdeki zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri olarak özverili çalışmalarınızın doğal sonucu, devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika izleme çabalarınıza Türk halkının verdiği desteğin açık bir kanıtıydı.

Dostane Rus-Türk ilişkilerinin güçlendirilmesine ve çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkınız için size minnettar olduğumuzu, aynı zamanda ikili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim.

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin inşası ve Türkiye'de doğalgaz merkezinin oluşturulması başta olmak üzere planlanan ortak projelerin tutarlı bir şekilde uygulanmasına büyük önem veriyoruz.

Devlet lideri olarak böylesine sorumlu bir faaliyette size tüm kalbimle yeni başarılar, sağlık ve esenlik diliyorum.

Saygılarımla,

Vladimir Putin"

Etiketler : recep tayyip erdoğan vladimir putin cumhurbaşkanı seçimi tebrik mesajı
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