VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ruanda-Kongo gerilimine ABD'den müdahale
Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü
Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze'de kaos yayma girişimlerine karşı birlik çağrısı yaptı
Şehit Özdemir'in depremzede ailesine evi bu hafta teslim edilecek
Annelerin evlat nöbeti sürüyor
Filistin Başbakanı Iştiyye: Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç var
18 Şubat 2024 Pazar 15:38:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 15:38:00

Putin'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: En güvenilir partnerimiz oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Sürekli Rusya'nın (enerji kaynağı) vermediğini, kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz, her şeyi veriyoruz. En güvenilir ortak da Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden sevkiyat yapılıyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-1'a verdiği mülakatta, Ukrayna savaşı ve enerji sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Putin, Ukrayna meselesine ilişkin yapılan Minsk anlaşmalarının uygulanmadığını ve bu nedenle "özel askeri operasyonu" başlattıklarını söyledi.

Putin, "Barış yöntemlerinden askeri yöntemlere geçiş yaptık ancak yine de çatışmaları barış yoluyla sonlandırmaya çalıştık. İstanbul'da (Ukrayna ile) barış anlaşmasının hususları konusunda mutabakata vardık. Arahamia (Ukraynalı müzakereci) doğru söyledi. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson üzerinden sergilenen Batı'nın tutumu farklı olsaydı, savaş daha 1,5 yıl önce biterdi ancak onlar bunu istemedi. Bugün istiyorlar mı bilemiyorum. Biz diyaloğa açıyız." ifadesini kullandı.

Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'a verdiği röportajla ilgili konuşan Putin, "Bizim ve yurt dışındaki izleyicilerin, Ukrayna'da olup biten her şeyin ülkemiz için ne kadar hassas ve önemli olduğunu, düşünce şeklimizi, devletimizi anlamaları önemli. Onlar için bu taktiksel konumlarına yönelik bir gelişmeyken, bizim için bu bir kader, bir ölüm kalım meselesi." diye konuştu.

AVRUPA VE RUSYA'NIN ENERJİ SEKTÖRÜNDE DÖNÜŞÜM

Enerji alanındaki gelişmeleri de değerlendiren Putin, Batılı ülkelerin Rus gazı almayı bırakarak Rus ekonomisine kalıcı zarar vermeyi hedeflediğini söyledi.

Ancak sürecin bunun aksine geliştiğini anlatan Putin, "Geri dönüşü olmayan sürece giren onlar olmaya başladı. (Avrupa'daki) İmalat sanayi, ABD dahil, daha uygun koşulların yaratıldığı ve enerji kaynaklarının daha ucuz olduğu diğer ülkelere kayıyor. Çünkü doğal gazı sıvılaştırmaları, sonra okyanusa göndermeleri ve sonra yeniden gaz haline getirmeleri gerekiyor. Bütün bunlar ek maliyet ortaya çıkarıyor." şeklinde konuştu.

Putin, Alman hükümetinin yürüttüğü mevcut politikayla kendi ekonomilerinin geleceğine devasa zararlar verdiğini ifade etti.

Rusya'ya enerji sevkiyatını kısıtladığına dair suçlamalar yöneltildiğine dikkati çeken Putin, "Sürekli Rusya'nın (enerji kaynağı) vermediğini, kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz, her şeyi veriyoruz. En güvenilir ortak da Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden sevkiyat yapılıyor." dedi.

Putin, Avrupa'nın Rus gazı alıp almayacağına kendilerinin karar vermesi gerektiğine işaret ederek, "İhtiyaçları varsa alırlar, yoksa biz de onlarsız hallederiz." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya'nın doğal gaz ihracatında artık Avrupa yerine farklı güzergahları tercih ettiğini belirterek, "Sadece konut ve kamu hizmetleri sisteminde değil, aynı zamanda Rusya ekonomisi ve sanayisi için de iç sorunları çözmek amacıyla bu enerji kaynaklarını kullanmak üzere daha fazla çalışıyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın Avrupa'ya daha fazla gaz ihraç ettiği dönemde daha fazla para kazandığını anlatan Putin, "Ancak diğer taraftan enerji sektörüne ne kadar az bağımlı olursak o kadar iyi çünkü ekonominin enerji dışı kısmı eskisinden çok daha hızlı büyüyor." şeklinde konuştu.

Etiketler : türkiye rusya vladimir putin ukrayna enerji türkakım
Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı

Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı
Ağlatan şarkı

Ağlatan şarkı
Murat Güneş, Paris'te klip çekti

Murat Güneş, Paris'te klip çekti
Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi
Galip Kulaksızoğlu gururu

Galip Kulaksızoğlu gururu
Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX