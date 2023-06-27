VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Diyarbakır anneleri bayramı çocuklarına kavuşma ümidiyle karşılıyor
Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ'a tutuklama talebi
AB, Basel III'ü uygulamaya hazırlanıyor
Zalando, yeni içerik kuralları nedeniyle AB Komisyonu'nu dava etti
"Filenin Sultanları"nın Milletler Ligi'ndeki üçüncü hafta mücadelesi yarın başlayacak
27 Haziran 2023 Salı 14:05:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 14:05:00

Rusya Devlet Başkanı Putin orduya hitap etti: İç savaşı fiilen durdurduk

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner krizi sonrası Rus ordusuna hitap etti. Putin, Kremlin'de yaptığı açıklamada, "Ordu ve halk isyancıların yanında olmadı" dedi. Putin konuşmasının devamında iç savaşı durdurduklarını belirterek, "İsyanı bastırmak için Ukrayna'da savaşan birlikleri çekme ihtiyacı duymadık" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, meydanda toplananları, isyan sırasında hayatını kaybeden askeri pilotlar için bir dakikalık saygı duruşuna çağırdı.

Putin'in yanında Rusya Savunma Bakanı Şoygu da yer aldı.

Putin, "Ordu ve halk isyancıların yanında olmadı. İsyanı bastırmak için Ukrayna'da savaşan birlikleri çekme ihtiyacı duymadık." dedi.

Rusya Ulusal Muhafızları'nın Başkanı Viktor Zolotov, Moskova'yı ağır silahlı isyancılara karşı savunmak zorunda kalma noktasına gelinmesinin ardından, Rusya Ulusal Muhafızları'nın ağır silahlar ve tanklarla donatılacağını söyledi

Zolotov, hafta sonu kısa süren isyanı gerçekleştiren Wagner paralı askerlerinin Rusya'nın başkentine ulaşmış olsalardı bile Moskova'yı alamayacaklarını da söyledi.

KREMLİN: PUTİN'İN KONUMU SARSILMADI

Kremlin yaptığı açıklamada, hafta sonu Wagner paralı askerleri tarafından yapılan silahlı isyanın Vladimir Putin'in konumunu sarstığı şeklindeki "sahte uzman" görüşlerine katılmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, isyanın, işler değiştiğinde Rus toplumunun Putin'in etrafında ne kadar konsolide olduğunu gösterdiğini söyledi.

"Kamu konsolidasyonu seviyesi başkanın etrafında çok yüksek. Bu olaylar, toplumun başkanın etrafında ne kadar sağlamlaştığını gösterdi" dedi.

Peskov, isyanı sona erdiren anlaşmanın hayata geçirildiğini ve Putin'in her zaman sözünü tuttuğunu söyledi .

Etiketler : Rusya Devlet Başkanı Putin Şoygu Viktor Zolotov
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Gülsüm Ali: Artık burada yabancı değilim

Gülsüm Ali: Artık burada yabancı değilim
Karne hediyesi Bodrum tatili

Karne hediyesi Bodrum tatili
Özkan Uğur'un ailesi dua istedi

Özkan Uğur'un ailesi dua istedi
İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı

İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı
Türkiye'yi seviyorum

Türkiye'yi seviyorum
Annesini evlendirdi

Annesini evlendirdi
"Kimseye meydan okumuyorum"

"Kimseye meydan okumuyorum"
"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"

"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX