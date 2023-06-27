Rusya Devlet Başkanı Putin orduya hitap etti: İç savaşı fiilen durdurduk

Rusya Devlet Başkanı Putin orduya hitap etti: İç savaşı fiilen durdurduk

Rusya Devlet Başkanı Putin, meydanda toplananları, isyan sırasında hayatını kaybeden askeri pilotlar için bir dakikalık saygı duruşuna çağırdı.

Putin'in yanında Rusya Savunma Bakanı Şoygu da yer aldı.

Putin, "Ordu ve halk isyancıların yanında olmadı. İsyanı bastırmak için Ukrayna'da savaşan birlikleri çekme ihtiyacı duymadık." dedi.

Rusya Ulusal Muhafızları'nın Başkanı Viktor Zolotov, Moskova'yı ağır silahlı isyancılara karşı savunmak zorunda kalma noktasına gelinmesinin ardından, Rusya Ulusal Muhafızları'nın ağır silahlar ve tanklarla donatılacağını söyledi

Zolotov, hafta sonu kısa süren isyanı gerçekleştiren Wagner paralı askerlerinin Rusya'nın başkentine ulaşmış olsalardı bile Moskova'yı alamayacaklarını da söyledi.

KREMLİN: PUTİN'İN KONUMU SARSILMADI

Kremlin yaptığı açıklamada, hafta sonu Wagner paralı askerleri tarafından yapılan silahlı isyanın Vladimir Putin'in konumunu sarstığı şeklindeki "sahte uzman" görüşlerine katılmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, isyanın, işler değiştiğinde Rus toplumunun Putin'in etrafında ne kadar konsolide olduğunu gösterdiğini söyledi.

"Kamu konsolidasyonu seviyesi başkanın etrafında çok yüksek. Bu olaylar, toplumun başkanın etrafında ne kadar sağlamlaştığını gösterdi" dedi.