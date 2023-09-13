VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'daki sel felaketinin sağlık açısından tehdit oluşturduğu bildirildi
ABD'de Biden ile bir kez daha gündeme gelen azil süreci nasıl işliyor?
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin Korsika Adası'nda
İtalya'nın Lampedusa Adası'na dün 5 binden fazla düzensiz göçmen geldi
ABD Temsilciler Meclisi, İran'a yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısını kabul etti
UNICEF: Dünyada 333 milyon çocuk aşırı yoksulluğun pençesinde
13 Eylül 2023 Çarşamba 11:58:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 11:58:00

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Kim Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçniy Uzay Üssü'nde görüştü.

    Putin'in üste karşıladığı Kim, yoğun programına rağmen kendisini Rusya'ya davet ettiği için Putin'e teşekkür etti.

    Ziyaretin Kuzey Kore için önemli bir tarihte gerçekleştiğini belirten Putin, "Sizi gördüğüme çok sevindim. Bu önemli olaylar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 75. yıl dönümü, Büyük Kurtuluş Savaşı'nın 70. yıl dönümü, diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümü." ifadelerini kullandı.

    Yeni üssün tesislerini gezen iki lider, "Angara" uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, "Soyuz-2" uzay aracının fırlatma kompleksi ve "Angara" aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini inceledi.

    Putin ve Kim'in tesislerdeki incelemeleri esnasında Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov ve Uzay Altyapı Operasyon Merkezi Genel Müdürü Nikolay Nesterçuk sunum yaptı.

    Kim, Vostoçniy Uzay Üssü'nün bulunduğu bölgeye özel tren ile geldi ve üsse arabayla geçti.

    Uzay üssündeki incelemelerinin ardından iki ülkenin lideri, beraberlerindeki heyetlerin katılımıyla görüşmelere geçti.

    Etiketler : Putin Kim Jong-un buluşma Kim
    Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

    Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
    Şarkının başına gelmeyen kalmadı

    Şarkının başına gelmeyen kalmadı
    Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

    Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
    Aşkını ilan etti

    Aşkını ilan etti
    Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

    Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
    Hayatım film olsun

    Hayatım film olsun
    Sinan'dan ‘Müjde' var

    Sinan'dan ‘Müjde' var
    Portekiz'de hırsızlık şoku

    Portekiz'de hırsızlık şoku
    Güzellik sırrı aşk

    Güzellik sırrı aşk

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
    closeX