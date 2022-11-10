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10 Kasım 2022 Perşembe 10:36:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 10:36:00

Rusya Devlet Başkanı Putin, Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta Endonezya'nın Bali şehrinde yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.

G20 Zirvesi yetkililerinden Luhut Binsar Pandjaitan, Endonezya'nın Denpasar şehrinde gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un söz konusu zirvede Rus heyetine başkanlık edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer dünya liderleri 15 Kasım'da Bali'de başlayacak iki günlük zirveye katılacak.

Rusya'nın şubatta Ukrayna'ya başlattığı savaştan bu yana Biden ve Putin'in G20 Zirvesi vesilesiyle ilk kez yan yana geleceği tahmin ediliyordu ancak Rusya Devlet Başkanı'nın toplantıya katılmayacağının açıklanmasıyla ABD lideri Biden ve müttefikleri ile Putin arasındaki olası gerilimin önü kapanmış oldu.

Aynı zamanda Denizcilik ve Yatırım Koordinasyon Bakanı görevinde bulunan Pandjaitan, "Endonezya hükümeti, Devlet Başkanı Putin'in daha önce Devlet Başkanı Joko Widodo'ya çok dostane gerçekleşen telefon görüşmesinde açıkladığı üzere Rus hükümetinin kararına saygı duyuyor." şeklinde konuştu.

Etiketler : G20 Zirvesi Luhut Binsar Pandjaitan Endonezya
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