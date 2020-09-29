Rusya'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

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29 Eylül 2020 Salı 16:19:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 16:19:00

Rusya: Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Kaynak: AA

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki gelişmelerin derin şekilde analiz edilmesi gerektiğini belirtti. Peskov, "Tüm gelişmeleri izliyoruz ve bu bilgileri gelecekteki yaklaşımımızı oluşturmak için kullanıyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova’da yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı düzenlediği saldırılarla Dağlık Karabağ’da artan gerginliğe dair değerlendirmelerde bulundu.

Dağlık Karabağ’da kısa süre içerisinde ateşkes sağlanması gerektiğini belirten Peskov, "Bölgedeki ülkelere yönelik askeri destek içeren açıklamalar ateşe benzin döküyor. Buna kategorik olarak karşıyız." diye konuştu.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan Peskov, şunları kaydetti:

"Dağlık Karabağ’da yaşanan gelişmelerin derin şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Tüm gelişmeleri izliyoruz ve bu bilgileri gelecekteki yaklaşımımızı oluşturmak ve KGAÖ’deki ortaklarımızla atılacak adımları belirlemek için kullanıyoruz. Başta Türkiye gibi ortaklarımız olmak üzere tüm ülkeleri, muhalif tarafları ateşkese ve bu uzun süredir devam eden çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl çözümüne dönmeye ikna etmek için her şeyi yapmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Peskov, dün Soçi’de gerçekleşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov görüşmesinde KGAÖ kapsamında Ermenistan’a destek konusunun gündeme gelmediğini söyledi.

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