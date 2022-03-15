Rusya: Görüşme uluslararası sorunlarda stratejik vizyonu güçlendirecek

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15 Mart 2022 Salı 23:18:00 - Güncelleme:15 Mart 2022 Salı 23:19:00

Rusya: Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi uluslararası sorunlarda stratejik vizyonu güçlendirecek

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yapacağı görüşmenin "iki ülkenin ulusal çıkarlarını dikkate alarak acil uluslararası sorunlara yönelik stratejik vizyonu güçlendireceğini" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 16 Mart'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili ve uluslararası gündemdeki konuları geniş yelpazede görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada "Rus-Türk siyasi diyaloğu, her şeyden önce Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Recep Tayyip Erdoğan arasındaki düzenli ve güvenli iletişimle belirlenen dinamizmi ve yüksek verimliliği ile dikkati çekiyor." ifadesi kullanıldı.

- ERDOĞAN VE PUTİN 13 TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

2021-2022 arasında Kovid-19 salgınına rağmen iki ülkenin liderlerinin düzenli olarak temas kurduğuna vurgulanan açıklamada, iki liderin şahsen 29 Eylül 2021'de Rusya'nın Soçi şehrinde ve uzaktan 10 Mart 2021'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin reaktörünün temel atma töreninde çevrim içi olarak bir araya geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, sonuncusu 6 Mart'ta olmak üzere iki liderin bu süreçte 13 telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

İki lider tarafından belirlenen ikili iletişim ritminin Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları tarafından tam olarak desteklendiği aktarılan açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu'nun 2021 ve 2022'de 6 defa şahsen görüştüğü, 9 defa da telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Başta Kovid-19 salgını olmak üzere bazı nesnel koşullar nedeniyle iki bakanlık arasında geleneksel istişare sayısının azaldığına işaret edilen açıklamada, uluslararası kuruluşlarda iş birliği, Orta Doğu, Dağlık Karabağ, Orta Asya, Suriye, Afganistan, Libya ve Suriye ile ilgili temaslar yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, bakanlıklar arasındaki bu etkileşim biçiminin, ortaklık diyaloğunu güçlendirmeyi desteklemek ve genişletmek için uygun kabul edildiği vurgulandı.

Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) alt birimi olan Ortak Stratejik Planlama Grubunun 9. Toplantısını müzakere etmeyi planladığı aktarılan açıklamada, bir önceki toplantının 2020'de Soçi'de yapıldığı hatırlatıldı.

- İKİ BAKAN UKRAYNA'YI GÖRÜŞECEK

Her iki bakanın Ukrayna, Güney Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Karadeniz'deki durumu görüşeceği bildirilen açıklamada, "Bakanlar, Ukrayna krizindeki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunacaklar. Rus tarafı, Türk meslektaşlarını, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun seyri ve insani koridorların oluşturulması, yabancı vatandaşların tahliyesi de dahil olmak üzere sivil nüfusun güvenliğini sağlamak için atılan adımlar hakkında bilgilendirecek." ifadesine yer verildi.

- SURİYE MESELESİNDEKİ İŞ BİRLİĞİNDEN MEMNUNİYET

Rus-Türk diplomatlar ile askeri ve istihbarat servisleri arasındaki yakın iş birliği sayesinde Astana formatının Suriye meselesinin çözümünü kolaylaştırmak için etkili bir uluslararası mekanizma olarak çalışmalarını sürdürmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Ortak çalışmalarımız sayesinde Suriye konusunda yeniden yapılan uluslararası toplantıların sonuçlarından memnunuz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlarının, bu yıl yapılacak olan Astana formatında bir sonraki üçlü zirvenin zamanlamasını ve içeriğini belirleyecek ve Anayasa Komisyonunun Suriye'nin gelecekteki siyasi yapısının temellerini geliştirme çalışmalarını yoğunlaştırma bağlamında ülkelerin görevlerini de ele alacağı bilgisi paylaşıldı.

Rusya ve Türkiye'nin Libya'daki güçler arasında bir ateşkesin korunmasına önemli katkılarda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, her iki bakanın Libya'da kapsamlı bir siyasi diyalog kurmanın, sosyoekonomik ve kamusal yaşamı barışçıl, istikrarlı bir rotaya döndürmenin yollarını bulmaya odaklanacağı kaydedildi.

Açıklamada Güney Kafkasya'daki iş birliğinin de detaylı ele alınacağı belirtildi.

- EKONOMİK VE TİCARİ İŞ BİRLİĞİ DE GÜNDEMDE OLACAK

Rusya'ya artan yaptırım baskısı karşısında ikili ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi, inovasyon ve yüksek teknoloji alanında etkileşim, uzay araştırmaları ve Kovid-19 enfeksiyonuna karşı mücadele konularının ele alınacağı aktarılan açıklamada, ikili ticaret ve ekonomik ilişkilerde olumlu eğilimler olduğuna işaret edildi.

Görüşmelerde, Akkuyu Nükleer Güç santralinin inşası ve TürkAkım doğal gaz boru hattının işletilmesi gibi karşılıklı yarar sağlayan projelerde ortak çalışmalara değinileceği bildirilen açıklamada, turizm konusunun da görüşüleceği aktarıldı.

Rus Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Moskova'da yapılacak olan dışişleri bakanları toplantısının, Rusya ile Türkiye arasındaki karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin daha da geliştirilmesine gerçek bir katkı sağlayacağını ve iki ülkenin ulusal çıkarlarını dikkate alarak acil uluslararası sorunlara yönelik stratejik vizyonu güçlendireceğini umuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : Rus Dışişleri Bakanlığı Moskova Çavuşoğlu
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