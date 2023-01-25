Rusya: BRICS nezdinde ortak para birimi konusu görüşülecek
Kaynak: AA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeleri grubunun ağustos ayında düzenlenecek zirvesinde, ortak para birimi konusunun ele alınacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu kapsamında bulunduğu Angola'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
BRICS nezdinde ortak bir para birimine yönelik çeşitli taleplerin gündemde olduğuna işaret eden Lavrov, "Bu konuda, BRICS içinde, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri çerçevesinde kendi para birimlerimizi yaratma ihtiyacıyla ilgili girişimler var. Güney Afrika'da ağustos sonunda düzenlenecek BRICS zirvesinde bu konu mutlaka istişare edilecektir." dedi.
BRICS ülkeleri ile Rusya ve Çin arasındaki ticarette doların payı son yıllarda azalırken, Brezilya ve Arjantin arasında da yeni bir ortak para birimi oluşturulması istişare ediliyor.
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