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12 Şubat 2022 Cumartesi 09:11:00 - Güncelleme:12 Şubat 2022 Cumartesi 09:11:00

Rusya Brezilya'dan 5 PCR testi istedi

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Kremlin'in Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Rusya'ya yapacağı ziyarette kendisine eşlik edecek kişilerden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakından görüşmesi için 5 PCR testi istediği öğrenildi.

Kremlin, Rusya'yı ziyaret edecek Brezilya Devlet Başkanı ve ekibinden 5 PCR testi istedi.

BBC News Brasil'de yer alan habere göre, Bolsonaro-Putin görüşmesine katılacak kişilerin, Moskova'ya gitmeden önce 3, Moskova'ya vardıktan sonra 1 ve Putin ile görüşmeden yaklaşık 4 saat önce de bir PCR testi yaptırması gerekecek.

Kremlin'in talepleri arasında, Bolsonaro'nun seyahat edeceği uçaktaki yolcuların da uçağa binmeden önce 3 PCR testi yaptırması gerektiği bulunuyor. İlk testin, seyahatten 4-5 gün önce, ikincinin seyahatten 2 gün önce, 3. testin ise Moskova'ya varmadan bir gün önce yapılması gerekiyor.

BOLSONARO, KOVID-19 AŞISI OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Rus hükümetinin, Brezilya Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği öneride, delegasyon başkanının da dahil edilmesi, bu durumu daha önce Kovid-19 aşısı olmayacağını açıklayan Devlet Başkanı Bolsonaro için de geçerli kılıyor.

Haberde, protokollerin şubat ayının başında, ziyaretin kesinleşmesiyle Brezilya'ya iletildiği ve Brezilya Dışişleri Bakanlığının Bolsonaro'nun gerekli protokollere uyup uymayacağı sorusuna cevap vermediği belirtildi.

Öte yandan, 7 Şubat'ta Putin ile Ukrayna krizine ilişkin yaptığı görüşme öncesinde Kovid-19 testi yaptırmayı reddeden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Putin ile görüşme yaptığı masa sosyal medyada alay konusu olmuştu.

"BEN TÜM DÜNYA İLE İYİ İLİŞKİLER KURARIM"

Brezilya Devlet Başkanının merkezinde ikili ticari ilişkilerin olacağı Rusya ziyaretinin 15-17 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

Ukrayna krizinde Rusya'yı ziyaret etmesinin ABD'yi rahatsız ettiği ve ziyaretini iptal etmesi için hükümetine baskı yapıldığı yönündeki iddialara geçen hafta Bolsonaro, "Eğer Biden beni davet ederse büyük bir zevkle ABD'ye giderim. Brezilya Brezilya'dır, Rusya da Rusya. Ben tüm dünya ile iyi ilişkiler kurarım" cevabını vermişti.

Etiketler : rusya brezilya koronavirüs pcr testi
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