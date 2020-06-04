Rusya, Brezilya ve Meksika'da korkunç can kaybı

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1349 artarak 32 bin 548'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 28 bin 633 artışla 584 bin 16'ya ulaştı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1092 artarak 11 bin 729'a yükseldi. Ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 912 artışla 101 bin 238'e ulaştı.

Rusya son 24 saatte 8 bin 831 yeni vaka ve Kovid-19'a bağlı 169 yeni ölüm bildirdi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 441 bin 108'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 384 oldu.