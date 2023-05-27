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27 Mayıs 2023 Cumartesi 00:54:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 00:54:00

Rusya: Batılı ülkelerin Afrikalıların yerine aldığı kararlar dönemi sona eriyor

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika'nın çok kutuplu dünyada önemli bir rol üstlenme hakkına sahip olduğunu belirterek "Batılı ülkelerin, Afrikalıların yerine aldığı kararlar dönemi sona eriyor." dedi.

Lavrov ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abşir Ömer Çama, başkent Moskova'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Rusya ile Somali arasında askeri teknik alanındaki işbirliğine değinerek "Terörle mücadele çabalarını sonlandırmaları için Somali ordusunun ihtiyaçlarını gerekli teçhizat vererek karşılamaya hazır olduğumuzu tekrar belirttim. Somali polisine de eğitim verme konusunda desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Lavrov, Ukrayna meselesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Somalili dostlarımızın, Ukrayna etrafındaki olup bitenlerle ilgili sergilediği dengeli yaklaşımına değer veriyoruz. Durumla ilgili sürekli bilgi veriyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin birçoğu, krizin ABD ve müttefiklerinin NATO'yu genişleterek sadece Avrupa'da değil, diğer bölgelerde de hakimiyetini güçlendirmeye çalışmasıyla ilgili nedenlerini anlıyor."

Somali'ye yönelik yaptırımların uygulandığına dikkati çeken Lavrov, bu yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Lavrov, Afrika'daki sorunların sadece Afrikalılar tarafından çözülmesinden yana olduklarını vurgulayarak "Batılı ülkelerin Afrikalıların yerine aldığı kararlar dönemi sona eriyor. Afrika kıtasının kendi sorunlarını çözme ve oluşan çok kutuplu dünyada önemli bir rol üstlenme hakkına sahip olduğunu kabul etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çama, Rusya ile işbirliğini sürdürdüklerini ve terörle mücadeleye devam ettiklerini belirtti.

İki bakan, Rusya ile Somali dışişleri bakanlıkları arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Etiketler : Lavrov Rusya Afrika
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