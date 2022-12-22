VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü
"Sosyal konut projemiz kapsamında 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız"
Bakan Akar Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısını kabul etti
Net asgari ücretin ortalama artış oranı yüzde 74,43 oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile görüştü
AB-Ukrayna zirvesi 3 Şubat 2023'te toplanacak
22 Aralık 2022 Perşembe 14:45:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 14:45:00

Rusya: Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan katılmayı reddetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanlığı, barış anlaşması hazırlığı için yarın Moskova'da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan'ın katılmayı reddettiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, "Laçın Koridoru'nun bloke edilmesi ve taraflar arasında bölgedeki maden yataklarıyla ilgili çalışmalar konusunda anlaşmazlıklar nedeniyle gerginleşen Rus barış birliğinin sorumluluğundaki bölgedeki durum" ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında Laçın Koridoru'nda bağlantının engelsiz sağlanmasına dair üçlü anlaşmalara sıkı sıkıya uyulması gerektiğini" vurguladı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020, 2021 ve 2022'de kabul ettiği bildirilerin uygulanmasının önemine dikkat çekilen görüşmede, "barış anlaşması hazırlığı için yarın Moskova'da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan'ın katılmayı reddetme kararının üzücü olduğu" kaydedildi.

Etiketler : rusya azerbaycan ermenistan erivan
‘Roza' sevinci

‘Roza' sevinci
Tartıştık kavga etmedik

Tartıştık kavga etmedik
Farkındalık çağrısı

Farkındalık çağrısı
Kızıl saçlara ‘Mahkum'

Kızıl saçlara ‘Mahkum'
Yeni yılda Belarus'a uçuyor

Yeni yılda Belarus'a uçuyor
Günlük sporu reklamda

Günlük sporu reklamda
Konser geliri kanserli çocuklara

Konser geliri kanserli çocuklara
Hayatının aşkı 41 oldu

Hayatının aşkı 41 oldu
Miss gibi aşk

Miss gibi aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX