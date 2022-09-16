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16 Eylül 2022 Cuma 19:08:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 19:10:00

Rusya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmaktan çıktı

Kaynak: AA

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rusya'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmaktan çıktığını açıkladı.

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden (AİHM) yapılan açıklamada, Rusya'nın 16 Mart 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine son verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin son bulması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 58. maddesi gereğince 16 Eylül 2022 itibarıyla Rusya'nın sözleşmenin tarafı olmaktan çıktığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, AİHM'de Rusya'ya verilen yargıç pozisyonunun da son bulduğuna değinildi.

Mahkemenin, Rusya'ya ilişkin 16 Eylül'e kadar yapılan başvuruları bakmakta yetkisinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, halihazırda mahkemenin elinde Rusya'ya karşı 17 bin 450 derdest başvuru bulunduğu aktarıldı.

AİHS'nin 58. maddesinin 3. fıkrasında, "Avrupa Konseyi üyeliği sona eren her yüksek sözleşmeci tarafın bu sözleşmeye taraf sıfatı da aynı koşullarla sona erer." ifadesine yer veriliyor.

Süreç

Rusya, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nce, konseyin tüzüğünün 8. maddesi gereğince başlatılan prosedür kapsamında 16 Mart'ta üyelikten çıkartılmıştı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları nedeniyle Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'nde ve Parlamenterler Meclisi'nde temsil hakkı 25 Şubat'ta askıya alınmıştı.

Rusya, 28 Şubat 1996'da Avrupa Konseyi üyesi olmuştu.

Etiketler : Fransa Rusya Avrupa Konseyi
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