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Rusya: Almanya Rusya ile savaşa hazırlanıyor
03 Mart 2024 Pazar 17:01:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 17:01:00

Medvedev'den tansiyonu yükseltecek açıklama! "Almanya bizimle savaşa hazırlanıyor"

Kaynak: AA

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya'nın Rusya ile savaşa hazırlandığını ileri sürdü.

Medvedev, sosyal medya hesabından, Alman hava kuvvetleri subayları arasında Ukrayna'ya destek için Kırım Köprüsü'nü Taurus füzelerinin imha edip edemeyeceğine ilişkin geçen konuşmaların yer aldığı ses kaydının sızmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bu konuşmalardan haberdar olup olmadığını kimsenin bilmediğini savunan Medvedev, farkında olmasalar ve böyle bir emir vermemiş olsalar bile, ordunun sivil yöneticiler adına savaşların başlatılması konusunda karar verebileceği veya onları teşvik edebileceğinin birçok örneğinin tarihte yer aldığını ifade etti.

Medvedev, "Scholz'a gelip şöyle diyecekler: Sayın Şansölye, Ukrayna'da bir füze düşürüldü. Tipine ve rotasına bakılırsa Berlin'e uçuyordu. Scholz ne cevap verecek? Gayet açık. Dolayısıyla Bundeswehr (Alman Silahlı Kuvvetleri) subaylarının konuşmalarını roket ve tank oyunu gibi sunma girişimleri kötü niyetli bir yalandır. Almanya Rusya ile savaşa hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayımlamıştı.

Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensuplarının Taurus füzelerinin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na inşa ettiği Kırım Köprüsü'nü teknik olarak imha edip edemeyeceği tartışması yer alıyordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu konuşmalarla ilgili Moskova'nın Berlin'den açıklama talep ettiğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu durumu bir yandan "şaşırtıcı" olarak nitelemiş, diğer yandan "NATO'daki meslektaşlarının bilerek yalan söylediklerini" ifade etmişti.

Almanya Savunma Bakanlığının da söz konusu ses kaydının nasıl ele geçirildiğini araştırdığı ve Almanya Askeri İstihbarat Teşkilatının (MAD) bu yönde gerekli tüm tedbirleri aldığı aktarılmıştı.

Alman subaylarının görüşmesinin internet üzerinden Webex platformu üzerinden yapıldığı kaydedilmişti.

Etiketler : rusya almanya savaş
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