VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Tunç'tan AİHM'e FETÖ kararı tepkisi: Yetkilerini aştılar
FETÖ terör örgütü üyesi eski albay saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
AYM, ek MTV başvurusunu reddetti
Hac kuralarının tarihi belli oldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatları: 58 terörist öldürüldü
TEKNOFEST İzmir'in coşkulu kalabalığı FPV dron ile görüntülendi
28 Eylül 2023 Perşembe 12:02:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 12:02:00

Rusya akaryakıt ihracat yasağı hakkında kararını verdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, akaryakıt ihracat yasağına dair yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Şulginov, yasağın istikrar sağlanıncaya kadar süreceğini duyurdu.

Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, akaryakıt piyasasındaki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Akaryakıt ihracat yasağının yakında kaldırılacağı beklenmesin. Yakıt arzı ve fiyatları istikrara kavuşana kadar yasak sürecek." ifadelerini kullandı.

Şulginov, ülkesinin 21 Eylül'de yürürlüğe koyduğu benzin ve motorin ihracat yasağına yönelik, Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulundu.

Rusya'daki akaryakıt piyasasında üretici ve tüketiciler arasında dengenin sağlanması gerektiğini vurgulayan Şulginov, "Bizim için bu konuda önemli olan hem maliyet hem de hacim açısından iç pazarın tatmin edilmesidir. Özellikle de tarımcılar için." değerlendirmesini yaptı.

Şulginov, "Bizler, diğer kurumlar ve şirketler, olası ilave tedbirler almak için piyasayı günlük takip ediyoruz. Akaryakıt ihracat yasağının yakında kaldırılacağı beklenmesin. Yakıt arzı ve fiyatları istikrara kavuşana kadar yasak sürecek." bilgisini verdi.

Rusya'daki akaryakıt piyasasının istikrara kavuşmasını ve fiyatların düşmesini beklediklerini kaydeden Şulginov, petrol şirketlerine de "gerekli tavsiyelerin" verildiğini belirtti.

Şulginov, tarım üreticilerine yönelik yakıt tedariki konusunun, Rusya Enerji Bakanlığının özel kontrolü altında olduğuna da işaret etti.

Rus hükümeti, ülkede benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle geçen hafta yakıt ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Rusya, günde yaklaşık 100 bin varil benzin ve 900 bin varil motorin ihraç ediyor. Ülkenin toplam motorin ihracatı geçen yıl 35 milyon ton, benzin ihracatı ise 4,8 milyon ton seviyesindeydi.

Etiketler : rusya akaryakıt ihracat
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Senfonik konser

Senfonik konser
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
Tiyatro yapmak istiyor

Tiyatro yapmak istiyor
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak
Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece

Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX