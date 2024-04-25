VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatına rağmen hedefimize ulaşacağız
"Fırsatçılara, stokçulara izin vermeyeceğiz"
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
"Uzay teknolojilerinde Ar-Ge ve üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi için programlar başlatacağız"
İstanbul'da tutuklanan PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Saim Çakmak'ın ifadesine ulaşıldı
TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı Uslu, komisyonun yol haritasını açıkladı
25 Nisan 2024 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 14:30:00

Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatına rağmen hedefimize ulaşacağız

Kaynak: AA

ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmaların sonucunu değiştirmeyeceğini belirterek, "Hedefimize ulaşacağız ancak bu Ukrayna için daha fazla sorun oluşturacak." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'in, Ukrayna'nın uzun süredir talep ettiği Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) olarak bilinen uzun menzilli balistik füzelerin teslimatını gizli şekilde Kiev'e yaptıkları yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, şunları kaydetti:

"ABD ve Avrupalıların eylemleri zaten açık ve öngörülebilir. Bir konuyu detaylı konuşmaya başladıkları anda teslimat yapılıyor demek. ABD, bu meseleye (Ukrayna) doğrudan dahil. Tedarik ettikleri sistemlerin menzilini artırma yönünde ilerliyorlar. Bu, (Ukrayna'da) özel askeri operasyonun sonucunu temelden değiştiremeyecek. Hedefimize ulaşacağız ancak bu Ukrayna için daha fazla sorun oluşturacak."

Peskov, ABD Kongre üyeleri ve senatörlerinin söz konusu sevkiyatların ABD yasalarına uygun olup olmadığını denetleme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Rusya'nın, ABD tarafından dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması durumunda ne tür adımlar atacağı yönündeki soruya Peskov, "Bunu açıklamayacağız. Bunu çıkarlarımıza en uygun şekilde yapacağız. Elbette, çıkarlarımızı koruyacağız." karşılığını verdi.

Etiketler : rusya dmitriy peskov ukrayna abd silah sevkiyatı
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı

Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX