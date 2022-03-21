Rusya, ABD'li büyükelçiyi bakanlığa çağırdı
Kaynak: AA
ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan, Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik "kabul edilemez" sözleri nedeniyle, ABD'li büyükelçiye protesto notası verildiğini açıkladı.
Bakanlık ayrıca, ABD tarafına, ilişkilerin kopmanın eşiğinde olduğunu iletti.
ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta, on binlerce askeri Ukrayna'ya gönderdiği için Putin'in bir "savaş suçlusu" olduğunu söylemişti.
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