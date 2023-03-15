VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 12 mahallede sürecek
Lavrov, nükleer güçlerin çatışmasına neden olabilecek risklere dikkati çekti
Şırnak'ta yaban keçisi avlayan kişiye 261 bin lira ceza
ABD Genelkurmay Başkanı: Rus pilotun ABD İHA'sına kasıtlı çarptığından emin değiliz
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı
Bakan Koca: Selden Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişi etkilendi
Rusya: ABD İHA'sı ile ilgili olay, ABD'nin savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruluyor
Kalitesiz uyku, aşıların etkisini azaltıyor
ABD Savunma Bakanı: Türkiye ile ilişkimizi güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız
Şehit eşinden depremzedeler için duygulandıran bağış
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi 'deprem' gündemiyle düzenlenecek
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 78 metreyi aştı
Deprem bölgesinde görevini tamamlayan Azerbaycanlı sağlık ekibi Bakü'ye uğurlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslamofobi bir insan hakları sorunudur
Şentop: Ülkemiz inançlara ve insanlığa yönelik nefret suçlarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürd...
MSB'den 'Irak'ın kuzeyinde helikopter düştüğü' iddiasına yalanlama
Trump'ın eski avukatı Michael Cohen bir haftada ikinci kez mahkemeye çıktı
Kayseri'de depremlerden etkilenen 975 ağır hasarlı yapı tespit edildi
Pakistan'da mahkeme, İmran Han hakkındaki tutuklama kararını askıya almayı reddetti
TBMM'de kabul edildi: Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının 4. yılı
Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmaları sonrası hızla yaraları saracağız
Başkan Erdoğan, zirve öncesi liderlerle görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'li mevkidaşı ile görüştü
15 Mart 2023 Çarşamba 23:57:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 23:57:00

Rusya: ABD İHA'sı ile ilgili olay, ABD'nin savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruluyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracı (İHA) ile ilgili olayın, ABD'nin Ukrayna'daki savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruladığını söyledi.

Patruşev, Rossiya-1 devlet kanalında "Moskova.Kremlin.Putin" programına Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın düşürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'e düşen ABD İHA'sının kalıntılarını bulmaya çalışacaklarını belirten Patruşev, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmalarda yer almadığı yönünde sürekli açıklama yaptığına dikkati çekerek, "Bu olay, onların savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruluyor" dedi.

Patruşev, ülkesinin ABD'nin eylemlerine karşı koyduğunu vurgulayarak, "Bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi savunmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin de İHA'nın kalıntılarını denizden çıkarmak için gerekli teknik imkanlara sahip olduklarını söyledi.

ABD'nin çeşitli teknolojik araçlar kullanarak Karadeniz'de keşif faaliyetlerini aktif şekilde yürüttüğünü belirten Narışkin, "Amerikalıları en çok ilgilendiren nesneleri ve bölgeleri tespit etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü dün duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD'ye ait MQ-9 İHA'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.

Etiketler : Rusya ABD Ukrayna İnsansız Hava Aracı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX