VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Katar: Kızıldeniz'de diplomasiyi tercih ediyoruz
Çekildiği bölgelere yeniden girdi! İsrail'den Filistin'e yeni saldırı
TİM, 2024'te 402 milyar dolar ihracat hedefliyor
"Komşularımız terörle mücadelemize destek vermeli"
İBB'nin Kadıköy'de yaptığı çevre düzenlemesi çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu
"Terör örgütlerine ağır darbeler indirdik" Bakan Güler: Örgütün hareket kabiliyetini bitirdik
16 Ocak 2024 Salı 15:30:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 15:30:00

Rusya: ABD, Asya Pasifik bölgesinde NATO altyapısını güçlendirmeye çalışıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Asya Pasifik bölgesinde NATO altyapısını güçlendirmeye çalıştığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Kore Yarımadası ve genel olarak Kuzeydoğu Asya'daki sorunların kapsamlı ve adil şekilde çözülmesinden yana olduklarını vurguladı.

Lavrov, "ABD ve ABD'yi bölgede takip eden ülkelerin, Kuzey Kore'nin güvenliğine tehdit oluşturma siyaseti, olumlu yönde ilerlemeyi engelliyor. Gerginliğin artmasına yol açan her türlü adımdan vazgeçmeye çağırıyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Asya Pasifik bölgesindeki duruma da değinen Lavrov, "ABD ve müttefikleri bu bölgede NATO'nun altyapısını güçlendirmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin Rusya'yı Ukrayna konusunda desteklediğine dikkati çeken Lavrov, Kuzey Kore ile uluslararası platformlarda koordineli hareket ettiklerini belirtti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe da Rusya ile ilişkilerin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel ilgisi sayesinde geliştiğini ve bu yıl yeni bir seviyeye ulaşacağını umduklarını dile getirdi.

Etiketler : rusya abd asya pasifik nato sergey lavrov
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"
20 milyon başarısı

20 milyon başarısı
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Yaşam Koçu galada

Yaşam Koçu galada
Kolpaçino albümü

Kolpaçino albümü
"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX