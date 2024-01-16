Rusya: ABD, Asya Pasifik bölgesinde NATO altyapısını güçlendirmeye çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Kore Yarımadası ve genel olarak Kuzeydoğu Asya'daki sorunların kapsamlı ve adil şekilde çözülmesinden yana olduklarını vurguladı.

Lavrov, "ABD ve ABD'yi bölgede takip eden ülkelerin, Kuzey Kore'nin güvenliğine tehdit oluşturma siyaseti, olumlu yönde ilerlemeyi engelliyor. Gerginliğin artmasına yol açan her türlü adımdan vazgeçmeye çağırıyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Asya Pasifik bölgesindeki duruma da değinen Lavrov, "ABD ve müttefikleri bu bölgede NATO'nun altyapısını güçlendirmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin Rusya'yı Ukrayna konusunda desteklediğine dikkati çeken Lavrov, Kuzey Kore ile uluslararası platformlarda koordineli hareket ettiklerini belirtti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe da Rusya ile ilişkilerin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel ilgisi sayesinde geliştiğini ve bu yıl yeni bir seviyeye ulaşacağını umduklarını dile getirdi.