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Rusya: AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in hiçbir mantıklı düşüncesi yok
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17 Aralık 2022 Cumartesi 10:15:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 10:15:00

Rusya: AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in hiçbir mantıklı düşüncesi yok

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılmasına ilişkin ifadesi nedeniyle AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'e hiçbir mantıklı düşüncesi olmadığı eleştirisinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılmasına ilişkin ifadesi nedeniyle AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e hiçbir mantıklı düşüncesi olmadığı eleştirisinde bulundu.

Sözcü Zaharova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Türkiye'nin AB üyesi ülkeler gibi Rusya'ya karşı yaptırımlara uyması"na yönelik ifadelerini nasıl değerlendirdiği sorusunu yanıtladı.

Borrell'in ifadelerinin "mantıklı düşünceden" yoksun olduğunu belirten Zaharova, Türkiye'nin Moskova yönetimiyle olan ilişkisi nedeniyle hedef alındığını söyledi.

Zaharova, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılması için Türkiye'ye baskı yaptığını ifade etti.

Borrell'i konumunu küçük düşürmek ve "yalanla saçma şeyler" yaymakla eleştiren Zaharova, kendine verilen notları okuyan Yüksek Temsilci'nin hiçbir mantıklı düşüncesi olmadığını belirtti.

Zaharova, Borrell'in söz konusu ifadelerine atıfta bulunarak, "Bu düşüncenin, sömürgecilik ve faşizm gibi derin kökleri var." dedi.

Borrell ve diğer Batılı yetkililerin, Türkiye ve başka ülkelerin "ulusal çıkarlarını görmezden geldiği" değerlendirmesinde bulunan Zaharova, "Ankara, Batı'nın çıkarlarına hizmet ederse NATO üyesi olabilir ancak AB'nin parçası olamaz ve Şengen bölgesinden de men edildi." ifadesini kullandı.

"BORRELL'İ MUHATAP OLARAK ALMIYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunmuş, gündeme ilişkin soruları yanıtlamıştı.

"AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi ülkeler gibi Rusya'ya karşı yaptırımlara uyması' yönünde konuştu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa Birliği'ndeki liderler arasında, muhataplarınız arasında Rusya-Ukrayna politikası konusunda kendi politikanıza nispetle en yakın hangi lideri buluyorsunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı vermişti:

"Borrell'i muhatap olarak almıyorum. O, olsa olsa Mevlüt Bey'in muhatabı olabilir. Yaptığı açıklama hiç şık değil. Yani bir defa bizim Rusya'yla ilişkilerimizi Borrell tayin, tanzim edemez. O, bu konularda böyle bir karar verecek ne kalitededir ne kapasitededir. Çok çirkin bir açıklama."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen nasıl olur da kalkarsın bizim Rusya'yla ilişkilerimizi yaptırımlar içerisinde değerlendirirsin?" ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : rusya avrupa birliği türkiye josep borrell
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