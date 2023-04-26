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Rusya, 10 Norveçli diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldı
26 Nisan 2023 Çarşamba 16:12:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 16:12:00

Rusya, 10 Norveçli diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldı

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Norveç'in Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 10 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Norveç'in 15 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu kararın "düşmanca" bir adım olduğu ve ikili ilişkileri zorlaştırdığı vurgulanan açıklamada, bunun üzerine Norveç'in Moskova Büyükelçisi Robert Kvile'nin Bakanlığa çağrıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karşılık olarak Kvile'ye Norveç'in Moskova Büyükelçiliği ve Savunma Ataşesinde görevli 10 temsilcinin istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildi. Büyükelçi'ye, Oslo'nun dostça olmayan eylemleriyle bağlantılı olarak Norveç'in diplomatik misyonlarında Rus vatandaşlarının çalıştırılmasına yönelik kısıtlamalar dahil diğer önlemlerin de alınacağı bildirildi."

Etiketler : rusya norveçli diplomat istenmeyen kişi
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