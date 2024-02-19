Ruslar tünelden gelip Avdiivka'yı ele geçirdi

Ukrayna, Donetsk bölgesinde 4 aydır savunduğu Avdiivka kentinden dün çekildiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Avdiivka'nın Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin, Ukrayna güçlerinin çekildiği Avdiivka'nın ele geçirilmesini "önemli bir zafer olarak" nitelendirdi. Putin, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ise Ukrayna'daki savaş alanında yaşananların Rusya'nın kaderini belirleyebilecek bir "ölüm kalım" meselesi olduğunu söyledi.

Rusya'nın şehri ele geçirme planı da ortaya çıktı. Kenti ele geçirmek için kurulan özel birlik, kanalizasyonun hattından sızma operasyonu yaptı.

'SİLAHLAR GELMEDİ'

150 asker, 7 km boyunca çapı 1 metreyi bulan su dolu boru ve tünellerden geçip şehre sızdı. Güneyde kontrolü sağlayan birlikler Ukrayna ordusuna ağır kayıplar verdi. Ardında da Ukrayna birlikleri bölgeden çekilmek zorunda kaldı. Çatışmalarda Ukrayna ordusunun 1500 asker kaybettiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ise gerekli silahların gelmediği için şehri kaybettiklerini doğruladı. Zelenski, "Kuşatmadan kaçınmak için başka hatlara çekilmeye karar verildi. Sadece eksiğimiz olan silahları bekliyoruz " şeklinde konuştu.

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