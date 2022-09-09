Rus TV'sinde 'Türkiye' kavgası çıktı

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09 Eylül 2022 Cuma 11:58:00 - Güncelleme:09 Eylül 2022 Cuma 11:58:00

Rus televizyonundaki tartışma canlı yayına damga vurdu

Kaynak: Star Gazetesi

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Rus uzmanların Türkiye tartışması canlı yayına damga vurdu. Türkiye düşmanlığı yapan Rus siyaset bilimci Maksim Yusin'e tepki gösteren Rus uzman Dmitriy Kulikov, "Bizim komşumuz olarak kendi çıkarlarına göre hareket eden egemen bir Türkiye'ye ihtiyacımız var" dedi.

Rossiya-1 TV kanalına katılan Rus uzmanların Türkiye tartışması canlı yayına damga vurdu.

Rus siyaset bilimci Maksim Yusin'in Azerbaycan'ın Türkiye'nin yardımıyla kazandığı Karabağ savaşının sona ermesinin Rusya için iyi bir gelişme olmadığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'yı Sovyet sonrası coğrafyada sıkıştırdığı iddiasına Rus uzman Dmitriy Kulikov, sert tepki gösterdi.

RUS TELEVİZYONUNDA TARTIŞMA: TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR

Yusin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik asılsız suçlamalarını reddeden Kulikov, Türkiye'nin egemenliği için savaştığını ve Rusya'nın bunu desteklediğini belirtti.

Kulikov, "Bizim komşumuz olarak kendi çıkarlarına göre hareket eden egemen bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Evet, komşuluk ve diğer ilişkiler açısından egemen Türkiye'nin bazı çıkarları bizim çıkarlarımızla çatışıyor. Bu doğru. Bunu tartışıyoruz. Ama aynı zamanda herkesin bizimle aynı anda hemfikir olmasını istiyoruz. Bu imkansız." dedi.

Kulikov, Yusin'in Rusya ve Türkiye'nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri için mücadele ettiği yönündeki sözlerine de katılmadı.

Etiketler : Rus uzmanlar TÜRKİYE RUSYA Kulikov
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