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26 Eylül 2021 Pazar 13:25:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 13:25:00

Rus televizyonundaki provokatöre tepki: Bizi Erdoğan ile korkutmayın

Kaynak: Medya Günlüğü

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Rus televizyonunda yaşanan tartışmada Ermeni uzman Bagdasarov 'Rusya, PKK'yla işbirliği yapmalı' yorumuna Rus akademisyen sert tepki gösterdi. Bagdasarov'un provokatörlük yaptığını belirten Matveyçev, 'Lütfen bizi Erdoğan ile korkutmayın. Tarih boyunca Batı bizi savaşa kışkırttı. Türkiye ile savaşmamız değil barış yapmamız lazım' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşan Soçi ziyareti öncesinde Rus medyasında Türkiye ile ilgili programlar artmaya başladı.

RUS AKADEMİSYENDEN ERMENİ PROVOKATÖRE TOKAT GİBİ CEVAP

Rus devlet televizyonu Rossiya-1 kanalında canlı yayınlanan programda bazı konuklar arasında sert tartışma yaşandı. Başbakanlık'a bağlı Finans Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. Oleg Matveyçev, Türkiye ve Rusya'nın arasını bozmak için yapılan kışkırtmalara tepki göstererek, "Türkiye ile savaş değil, barış olmalı" dedi.

Medya Günlüğü'nün haberine göre; Ermeni asıllı uzman Semyon Bagdasarov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmelerde Suriye konusunu ele alınacağına işaret etti.

ERMENİ UZMAN: RUSYA, PKK İLE İŞBİRLİĞİ YAPMALI

Bagdasarov, Türkiye'nin Suriye ve eski Sovyet coğrafyasında Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurma çabası içinde olduğunu ileri sürdü. Rusya'nın Soçi'deki görüşmede İdlib gibi konularda taviz vermemesi gerektiğini savunan Bagdasarov, terör örgütü PKK ile iş birliği yapılması gerektiğini de savundu.

RUS AKADEMİSYENDEN, BAGDASAROV'A TEPKİ: TÜRKİYE İLE SAVAŞ DEĞİL, BARIŞ OLMALI

Bagdasarov'a akademisyen Matveyçev tepki göstererek, "Burada provokasyon yapıyorsunuz! Provokatörlük yapmayın!" dedi. Canlı yayında Ermeni asıllı uzmanla tartışan Rus akademisyen, "Lütfen bizi Erdoğan ile korkutmayın. Erdoğan'ın Rusya'yı işgal etmek gibi bir niyeti falan yok. Erdoğan, Rusya'nın ne olduğunu gayet iyi biliyor. Türkiye ile savaşmamız değil barış yapmamız lazım. Tarih boyunca Batı bizi savaşa kışkırttı. Bugün artık buna gerek yok" diye konuştu.

Etiketler : Bagdasarov Matveyçev Türkiye Vladimir Putin
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