Rus piyasaları kan kaybediyor
Kaynak: AA
Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'nin uçuş sırasında zehirlendiğine yönelik açıklamalarla düşüşe geçen Rus rublesi ve borsası, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket nedeniyle kayıplarını sürdürüyor.
Alman hükümetinin, Navalnıy'nin "kesinlikle zehirlendiği" yönündeki açıklamasıyla geçen hafta düşüşe geçen Rus rublesi, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyla birlikte dolar karşısında yüzde 0,83, avro karşısında ise yüzde 0,67 geriledi. Böylece dolar/ruble 76,4 seviyesine yükselirken, avro/ruble ise 90,1 seviyesine çıktı.
Moskova Borsası da (MICEX) günün ilk yarısında yüzde 1,2 değer kaybederek 31 Temmuz'dan bu yana ilk defa 2.900 puanın altına geriledi. RTS endeksi ise yüzde 2,1'in üzerinde azalarak 14 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 puanın altına indi.
Navalnıy'nin zehirlendiğine yönelik açıklamaların ardından Batılı ülkelerle Rusya arasındaki jeopolitik gerginlik artarken, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 düşüşle 40,53 dolardan işlem görüyor.
- Amerikan Forbes dergisi yazdı: Trump son 1 yılda 600 milyon dolar servet kaybetti
- Rus piyasaları kan kaybediyor
- Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 27 milyonu aştı
- ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor! son 24 saatte 24 bin 249 vaka
- Rusya'dan NATO'ya gözdağı! Rus ve Sırp ordusu Belarus'ta ortak askeri tatbikat yapacak
- Katar'dan İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yardım!