  • BIST
    109835
  • Dolar
    6,8191
  • Euro
    7,6779
  • Altın
    379,3570
İstanbul
20 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bingöl depremi sonrası flaş açıklama: 'Çok sayıda artçı...'
Rus paralı askerlerden Libya'da alçak tuzak!
Bingöl'de korkutan deprem!
ABD'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 691 ölüm
İstanbul Havalimanı'nda önemli gün!
BAE'nin IKBY bölgesinde PKK'ya mali destek verdiği iddia edildi
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 30 ölü
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
MHP Lideri Bahçeli'den 'Ayasofya' açıklaması
Libya'da hükümet güçlerinin güneydeki stratejik zaferi: Eş-Şuveyrif
BAE'nin şu yaptığına bak! Terör örgütü PKK'ya para transferi
"ABD'de olanlar bazı derin iç krizlerin tezahürü"
Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 141, Filipinler'de 539 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Altın bazlı yatırım fonlarına girişte ocak-mayıs rekoru
Uzungöl bu projeyle eski haline kavuşacak!
Kağıthane'de gasp dehşeti... 19 yaşındaki öğrencinin bıçaklanma anı kamerada
Balıkesir'den çok acı haber: Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
İçişleri duyurdu: Siirt'te teröristlere büyük darbe
Bir ile daha girişler sınırlandırıldı
FETÖ firarisinin dudak uçuklatan serveti!
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 5 operasyonda yakalanan şüphelilerden 357'si tutuklandı
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor
Bakan Gül'den Başak Demirtaş paylaşımı
Hibe miktarı yükseldi! Başvurular başladı...
14 Haziran 2020 Pazar 17:47:00 - Güncelleme:14 Haziran 2020 Pazar 18:00:00

Rus paralı askerlerden Libya'da alçak tuzak!

ABONE OL

Libya ordusu, darbeci general Halife Hafter'e bağlı Rus paralı askerlerin Sirte kentinin batısındaki kırsala mayın döşediğini, evlere ise bomba tuzakladığını duyurdu. Hafter'e bağlı Rus askerlerinin Libya ordusunun kente girişini engellemek hedefiyle bunu yaptığına dikkat çekilirken Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyi ve Terhune kentinden kaçmadan önce bomba ve mayınlar tuzakladığını hatırlatıldı.

Libya ordusu, darbeci general Halife Hafter'e bağlı Rus paralı askerlerin Sirte kentinin batısındaki kırsala mayın döşediğini, evlere ise bomba tuzakladığını duyurdu. Libya ordusu tarafından yürütülen Sirte ve Cufra Operasyonu Dairesi Sözcüsü Yarbay Abdulhadi Dırah, yaptığı yazılı açıklamada, operasyona ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

RUS PARALI ASKERLERDEN EVLERE BOMBALI TUZAK

Dırah, "Sirte kentindeki kaynaklarımız, Rus paralı askerlerinin Sirte kentindeki evlere bomba tuzakladığı ve kentin batı kesimlerine ise mayın yerleştirdiğini teyit etti." ifadelerini kullandı.

Hafter'e bağlı Rus askerlerinin Libya ordusunun kente girişini engellemek hedefiyle bunu yaptığına dikkati çeken Dırah, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyi ve Terhune kentinden kaçmadan önce bomba ve mayınlar tuzakladığını hatırlattı.

25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatan Libya ordusu, Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün ardından 4 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında kontrolü sağladı.

Libya ordusu, 5 Haziran Cuma günü Terhune kentini ele geçirmiş, cumartesi günü ise Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER