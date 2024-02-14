VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Madende son denetim 2023 Ağustos ayının başında yapıldı"
DSÖ'nün 2030 hedefi çocukluk çağı kanserinde yaşama oranını asgari yüzde 60'a çıkarmak
Azerbaycan'da hükümet istifa etti
Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların varlıklarına el konulacak
İsrail'in Gazze'de 131 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 28 bin 576'ya çıktı
Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
14 Şubat 2024 Çarşamba 13:45:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 13:45:00

Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların varlıklarına el konulacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, bu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasaya göre, Rus ordusuna yönelik sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde ettikleri varlıklarına el konulabilecek.

Ayrıca yasa gereği, Rus ordusunu itibarsızlaştıran, aşırılıkçılığa davet eden, Rusya'nın toprak bütünlüğü ve güvenliğine tehdit oluşturan, Rusya ve Rus vatandaşlarına yaptırım uygulama çağrısını yapanlara verilen çeşitli devlet ünvanı ve ödülleri de geri alınacak.

Söz konusu yasa, resmen yayınlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecek.

Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasında Rus ordusuna yönelik sahte bilgi yayanlara yönelik yeni cezalar içeren yasa geçen ay kabul edilmişti.

Bu yasa, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyince 7 Şubat'ta onaylanmıştı.

Etiketler : vladimir putin rus ordusu sahte bilgi
New York sahnesinde

New York sahnesinde
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Aile boyu müzik

Aile boyu müzik
Anne oldu

Anne oldu
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı
Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"
Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX