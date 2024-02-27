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Rus muhalif Nemtsov'un ölümünün 9. yılı
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27 Şubat 2024 Salı 15:21:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 15:21:00

Rus muhalif Nemtsov'un ölümünün 9. yılı

Kaynak: AA

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Rus muhalif Boris Nemtsov ölümünün 9. yılında Moskova'da anıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden muhalif ve eski Başbakan Yardımcısı Boris Nemtsov, ölümünün 9. yılında anıldı.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy ve Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy'nin yanı sıra onlarca kişi, Nemtsov'un öldürüldüğü Kremlin Sarayı'na yakın köprüye çiçek bıraktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilere verdiği destek ve muhalif tutumuyla bilinen Boris Nemtsov, 27 Şubat 2015'te Kremlin Sarayı'na yakın "Bolşaya Moskvoretskaya" köprüsünde kurşunlanarak öldürülmüştü.

Rus mahkemesi, Nemtsov cinayetinden suçlu bulduğu Zaur Dadayev, Anzor Gubaşev, Şadid Gubaşev, Tamerlan Eskerhanov ile Hamzat Bahaev'i 11-20 yıl hapse mahkum etmişti.

Etiketler : rusya muhalif Nemtsov
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