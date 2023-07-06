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06 Temmuz 2023 Perşembe 12:17:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 12:17:00

Rus jetleri ABD İHA'larını taciz etti! Washington yönetimi görüntüleri yayınladı

Kaynak: SS

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ABD'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyon planı 3 Rus uçacağı tarafından sekteye uğradı. ABD'nin Suriye'deki hava komutanlığında yetkili ismi Alex Grynkewich, Rus güçlerini Suriye'de bu tür eylemlere son vermeye davet etti.

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Suriye'de Rus savaş uçaklarının, ABD'ye ait insansız hava araçlarına (İHA) yönelik "tehlikeli" ve "profesyonellik dışı" eylemlerde bulunduğuna dair görüntüler yayınladı.

ABD'nin Orta Doğu'daki 9. Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alex Grynkewich, yaptığı yazılı açıklamada, "3 ABD MQ-9 İHA'sı DEAŞ hedeflerine yönelik bir misyon yürütürken 3 Rus savaş uçağı, İHA'ları taciz etmeye başladı." ifadesini kullandı.

Rus savaş uçaklarının "normlar ve protokollere aykırı" davranış sergilediğini belirten Grynkewich, "Rus jetleri, İHA'ların önüne birçok paraşütlü aydınlatma bombası bırakarak İHA'ları kaçış manevraları yapmaya zorladı." bilgisini paylaştı.

Grynkewich, bir Rus pilotun da uçağını bir MQ-9'un önüne getirdiğini ve İHA'ların güvenli bir şekilde yönlendirilmesini engellediğini belirterek "Bu olaylar, Rus güçlerinin Suriye'de hem ABD hem de Rus güçlerini tehdit eden profesyonellik dışı ve güvensiz eylemlerinin bir başka örneğidir." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada, Grynkewich, Rus güçlerini Suriye'de bu tür eylemlere son vermeye davet etti.

Etiketler : ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı Grynkewich Suriye 3 ABD MQ-9 İHA
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