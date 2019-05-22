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22 Mayıs 2019 14:43 | Çarşamba

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baba olduğu iddia edildi

Rus istihbarat teşkilatı kaynaklı yaptığı haberlerle gündeme gelen Rus araştırmacı gazeteci Sergie Kanev; Vladimir Putin'in sevgilisi Alina Kabaeva'nın ikiz bebek dünyaya getirdiğini iddia etti. 36 yaşındaki eski sporcu Alina Kabaeva'nın 66 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Putin'in sevgilisi olduğu iddiaları yıllardır dile getiriliyor.

Alina Kabaeva isimli eski sporcu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 10 yılı aşkın süredir aşk mı yaşıyor? İddiaya göre Alina Kabaeva ikiz çocuk dünyaya getirdi ve Putin baba oldu! Bu haberler Rus medyasında yayın yapan Moskovsky Komsomolets Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlandıktan kısa bir süre sonra silindi. Aynı şekilde Putin'in baba olduğu haberi sosyal medyada hızla yayıldı. Ünlü İtalyan doktor da doğum sırasında bizzat görev aldı!

Putin'in sevgilisi olduğu öne sürülen Alina Kabaeva hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre Alina Kabaeva mayıs ayında başkent Moskova'da son derece lüks ve iyi korunan bir hastanede ikiz bebek dünyaya getirdi.

Doğumun, Moskova'da bulunan dört katlı Kulakov Doğum, Kadın Hastalıkları ve Perinatoloji Araştırma Merkezi'nde gerçekleştiği öne sürüldü.

Olimpiyat madalyası sahibi olan eski sporcu iddialar hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

36 yaşındaki sporcuya yakın bir kaynak bahsi geçen iddia için, "Söylentiler hakkında yorum yapmıyoruz" açıklamasında bulundu.

Rus hükümetinin Putin'in özel hayatı hakkında açıklama yapmamasıyla biliniyor. Benzer şekilde Rus medyasında da Putin'in özel hayatına dair neredeyse hiçbir haber yer almıyor.

Rusya'da yayın yapan Moskovsky Komsomolets gazetesi, bahsi geçen iddiayı internet sitesinde yayınlasa da haber kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı.

Rus istihbarat servisine yakın çalışan Rus araştırmacı gazeteci Sergie Kanev, Kabaeva'nın sezaryenle ikiz bebek dünyaya getirdiğini öne sürdü.

Kanev'in iddiasına göre doğumun gerçekleştiği hastanenin her bir köşesine özel korumalar yerleştirildi ve hastane personelinin neredeyse yarısı binadan çıkarıldı.

Doğumun adı açıklanmayan ünlü bir İtalyan doktor ve akademisyen Gennady Sukhikh tarafından gerçekleştirildiği söyleniyor.

Rus istihbarat servisine yakın çalışan Rus araştırmacı gazeteci Sergie Kanev, Kabaeva'nın sezaryenle ikiz bebek dünyaya getirdiğini öne sürdü.

Kanev'in iddiasına göre doğumun gerçekleştiği hastanenin her bir köşesine özel korumalar yerleştirildi ve hastane personelinin neredeyse yarısı binadan çıkarıldı.

Doğumun adı açıklanmayan ünlü bir İtalyan doktor ve akademisyen Gennady Sukhikh tarafından gerçekleştirildiği söyleniyor.

Kabaeva en son geçtiğimiz ekim ayında medyada görünmüştü.

12 Mayıs doğumlu eski sporcu bu yıl doğum gününde de herhangi bir şekilde Rus medyasında yer almadı.

Moskova'daki hastanede doğum yapan kişinin Kabaeva soyadını taşıyan bir başka kadın olduğu öne sürülse de bu kişinin hamile olmadığı sosyal medya paylaşımlarıyla doğrulandı.

Bir başka iddiaya göre de Kabaeva ve Putin 2015 yılında İsviçre'ye seyahat etti ve Kabaeva burada bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

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