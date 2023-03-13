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13 Mart 2023 Pazartesi 00:40:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 00:40:00

Rus-Hint ortak şirketi, Hindistan ordusundan 2,5 milyar dolarlık sipariş almaya hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Rus-Hint ortaklığı "BrahMos Aerospace" adlı şirketin, Hindistan Donanması'ndan 2,5 milyar dolarlık seyir füzesi siparişi almaya hazırlandığı bildirildi.

Hint Donanması, savaş gemilerine donatılacak BrahMos süpersonik seyir füzesi satın almak için sipariş verecek.

Üst düzey savunma yetkilileri, "Hindistan Donanması'nın 200'den fazla BrahMos süpersonik seyir füzesi edinme teklifi ileri bir aşamada ve bu teklifin yakında Savunma Bakanlığı tarafından onaylanması bekleniyor." değerlendirmesini yaptı.

Süpersonik seyir füzeleri, vuruş menzilinin 290 kilometreden 400 kilometrenin üzerine çıkarılmasıyla önemli gelişmeler kaydetti.

Filipinler'e de ihraç edilen füze sisteminin üreticisi BrahMos Aerospace'in Başkanı Atul Rane, şirketin 2025 yılına kadar 5 milyar dolar hedeflediğini belirtmişti.

Etiketler : Rus-Hint ortaklığı Filipinler Hindistan

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