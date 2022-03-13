Rus füzeleri kritik bölgeyi hedef aldı

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13 Mart 2022 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:13 Mart 2022 Pazar 14:00:00

Rus füzeleri Polonya sınırındaki askeri üssü vurdu

Kaynak: CNN Türk

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Lviv bölgesel askeri yönetimine göre, Rusya Ukrayna'nın Polonya sınırına yalnızca 25 kilometre mesafedeki bir askeri üssü hedef aldı. Yavoriv'deki askeri üsse sekiz füze ateşlendiği bildirilirken, üstte NATO tarafından Ukraynalılara eğitim verilen Uluslararası Barış ve Güvenlik Merkezi bulunduğu belirtildi. Polonya sınırındaki NATO eğitim üssünde en az 9 kişi hayatını kaybederken, 56 kişi de yaralandı.

Lviv Bölgesel Askeri Yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın Polonya sınırına yalnızca 25 kilometre mesafedeki bir askeri üssü hedef aldığını açıkladı. Yavoriv'deki askeri üsse sekiz füze ateşlendiği bildirildi.

Lviv'e bağlı bölgede bulunan askeri tesiste NATO tarafından Ukraynalılara askeri eğitim verilen Uluslararası Barış ve Güvenlik Merkezi'nin bulunduğu biliniyor.

Ukrayna'da bulunan Buzzfeed muhabiri Christopher Miller, saldırının Lviv Belediye Başkanı tarafından doğrulandığını aktardı. Miller, Şubat ayında Yavoriv'deki NATO üssünü ziyaret ettiğini hatırlatıp ABD'li askerlerin Ukraynalılara eğitim verdiği görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Kısa adı IPSC olan eğitim merkezi, Ukrayna'da 2007 yılında kuruldu.

BBC, üssün kısa süre öncesine kadar yabancı askerlere ev sahipliği yaptığını bildiriyor. NATO belgelerine göre, üste özellikle Ukraynalı ve diğer ülkelerden askerlere mayın temizleme eğitimleri verildi.

BBC Muhabiri Myroslava Petsa, Yavoriv'deki üssün Ukrayna'daki iki IPSC merkezinden biri olduğunu yazdı. Petsa ayrıca, vurulan üssün NATO ve Avrupa Birliği sınırına kilometrelerce uzaklıkta olduğunu da vurguluyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Batılı ülkelerin Ukrayna'ya gönderdiği silah konvoylarının Rus ordusu için 'meşru hedef' olduğunu söylemişti.

Etiketler : Lviv Bölgesel Askeri Yönetimi Rusya Ukrayna Yavoriv
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