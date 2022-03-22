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22 Mart 2022 Salı 09:36:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 09:36:00

Rus analistten çarpıcı çıkış: Kazanan Türkiye

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Rus gazetesi Moskovski Komsomolets'in yazarı Mihail Rostovski dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Rostovski yazısında, 'Ukrayna ihtilafından kazançlı çıkacakların bir kısmı şu anda bile net bir şekilde belli. Bu tür devletlerin en çarpıcı örneği Türkiye.' ifadelerini kullandı.

Rusya'nın en yüksek tirajlı federal gazetelerinden Moskovski Komsomolets'in yazarı Mihail Rostovski, "Ukrayna ihtilafından kazançlı çıkacakların bir kısmı şu anda bile net bir şekilde belli. Bu tür devletlerin en çarpıcı örneği Türkiye" diye yazdı.

Rusya'nın en yüksek tirajlı federal gazetelerinden Moskovski Komsomolets'in yazarı Mihail Rostovski'nin kaleme aldığı yazıda Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Herkes Rusya ile köprüleri yakarsa, onlarla kim konuşacak" sözleri hatırlatılarak, "Ne kadar mantıklı ve dengeli. Rusların kulağı için ne güzel, Türkiye'nin kendisi için ne kadar yararlı sözler" yorumu yapıldı.

Devamında yazar, "Bu pozisyonu alan Erdoğan, siyasi sermayesini bariz biçimde artırdı. Ayrıca Batılı şirketler siyasi yaptırımlarla çekildiğinde, Rusya'daki geniş ekonomik fırsatlardan Türk iş dünyasının yararlanmasını ve boşalan bir nişi işgal etmesini kim engelleyebilir?" diye sordu.

'SABIRLA BEKLEMELİ'

Rostovksi "Bizler, aynı derecede ağır yaralanmış ulusal gurura sahip iki güçlü Avrasya devletiyiz. Rusya'nın ayaklar altına alınan stratejik itibarını yeniden tesis etme yönündeki kararlı girişimi, Türkiye için bir şans sağlıyor. Sadece sabırla beklemesi, dünyanın güç merkezleri arasında zarafetle manevra yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : ruaya ukrayna türkiye
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