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04 Kasım 2022 Cuma 17:15:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 17:15:00

Rumlar Akdeniz'deki 2 ayrı parselde yeni sondaj planlıyor

Kaynak: AA

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GKRY Enerji Bakanı Natasa Pilidu, Afrodit ve Zeus 1 parsellerinde 2023 yılı içinde yeni sondajlar yapılacağını açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Enerji Bakanı Natasa Pilidu, gaz arama faaliyetleri çerçevesinde gelecek yıl içinde Afrodit ve Zeus 1 parsellerinde yeni sondaj çalışmaları planladıklarını, Afrodit parselinden doğal gaz üretimi için gerçekçi bir senaryonun 2027'yi işaret ettiğini bildirdi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Pilidu, GKRY Temsilciler Meclisi Maliye Komisyonu'nun üyelerine bakanlığın bütçesi ile ilgili yaptığı sunumda, Afrodit parselinde 2023 içinde yeni sondaj yapılacağını ifade ederek, bu sondajın farkının üretim altyapısının da kurulması olduğunu vurguladı.

Afrodit'ten gelen doğal gazın ticari olarak işletilmesinin 2027 yılına kadar mümkün olacağını belirten Pilidu, Zeus 1 parselinde yeni sondajların gelecek yıl içinde yapılacağını dile getirdi.

Pilidu, GKRY Lideri Nikos Anastasiadis'in 9 Kasım'da İsrail'e yapmayı planladığı ziyarette Afrodit sahasının lisanslı konsorsiyumu ile ilgili görüşmelerde bulunmasını beklediklerini, söz konusu ziyarette Yişayi gaz sahası anlaşmazlığı üzerinde olumlu gelişmeler sağlanabileceğini ve GKRY ile İsrail ilişkilerinde bugüne kadar kaydedilen ilerlemenin İsrail'deki seçimlerden sonra bozulmayacağını umduklarını da sözlerine ekledi.

Etiketler : güney kıbrıs rum yönetimi akdeniz sondaj
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