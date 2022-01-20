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20 Ocak 2022 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 10:30:00

Rum kesiminden skandal PKK/PYD kararı! Eli kanı örgüte temsilcilik açma izni

Kaynak: AA

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), terör örgütü PKK/PYD'ye temsilcilik açma izni verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Eli kanlı katillerin dayanışma içinde olması bizi şaşırtmadı." diyerek tepki gösterdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye temsilcilik açma izni vermesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tashin Ertuğruloğlu sert tepki gösterdi.

GKRY'nin skandal kararına tepki gösteren KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Eli kanlı katillerin dayanışma içinde olması bizi şaşırtmadı." ifadesini kullandı.

TAHRİK EDİCİ GİRİŞİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ertuğruoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs'ta Türklere toplu katliam yaparak Ada'yı kana bulayan, terör destekçisi GKRY'nin tahrik edici girişimlerinin sürdüğünü belirtti.

ATEŞLE OYNUYORLAR

GKRY İçişleri Bakanlığının, 12 Ocak'ta yapılan bir başvuruyla terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye Rum kesiminde temsilcilik açtığını Rum basın kaynaklarından da duyurulduğunu aktaran Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği (AB) üyesi GKRY'nin bu tahrikkar girişiminin bölgemizde ve Doğu Akdeniz'de barışa hizmet etmeyeceği aşikardır. AB'nin, bir üyesinin terör örgütüne koruyuculuk yapması karşısında ne tavır alacağını da görmek istiyoruz. Türkiye'ye karşı her türlü düşmanca faaliyetin içinde olan terör örgütüne Güney Kıbrıs'ta temsilcilik açtıran ve teröristleri koruması altına alan Kıbrıs Rum yönetimi ateşle oynadığını bilmelidir.

GEÇMİŞTE DE DESTEK VERDİLER

Sözde temsilciliğin başına getirilen PKK'lı terörist Çerkez Korkmaz, Güney Kıbrıs'ın terör örgütüne desteğinden övgü ile bahsederek, Rum yönetimin terör örgütü PKK'ya geçmişte de nasıl destek verdiğini yeniden gözler önünde sermiştir."

Sözde derneğin adına "Rum-PKK Dayanışma Derneği" denmesinin gerçeğin ifadesi olacağına işaret eden Ertuğruloğlu, Rum kesimi ve PKK'nın eli kanlı iki taraf, masum insanların katili, kadın-çocuk, yaşlı-genç demeden Türk katili olduklarını kaydetti.

KİRLİ İŞ BİRLİKLERİ DEŞİFRE OLDU

Ertuğruloğlu, "Eli kanlı katillerin dayanışma içinde olması bizi şaşırtmadı. Zaten dayanışma içinde oldukları biliniyordu, şimdi resmen dernek kurarak bunu deşifre etmiş oldular. Şunu bilmeleri gerekir ki; kurdukları düzende başlarına geleceklerin bilicinde olmaları gerekir." ifadesini kullandı.

Türk milletinin kimsenin düşmanı olmadığını ancak kendisine düşmanlık edenlere de ders vermesini çok iyi bildiğini belirten Ertuğruloğlu, bu atılan adımın, Rum-PKK terör dayanışması olduğuna, bunun sahiplerine, akıl hocalarına ve destekçilerine de baş ağrısı olacağına dikkati çekti.

ŞER ODAKLARININ ACİZLİKLERİ...

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, "Bu coğrafyada Türkiyemizin bölgesel güç olmanın da ötesinde global bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediği bir dönemde, bu şer odaklarının böyle acizliklerini ortaya koyan adımlar atması hiç de şaşırtıcı değil. Bunlardan ancak bu beklenir. Başlarına gelecekleri kendileri düşünsün." ifadesini kullandı.

Etiketler : Güney Kıbrıs Rum Yönetimi' KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Rum-PKK Dayanışma Derneği
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