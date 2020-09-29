Ruhani'den yurtdışındaki İranlılara yatırım çağrısı!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yurt dışındaki İranlıların ülkeye yatırım yapmasının "çok değerli bir fırsat" olduğunu belirterek bunun önündeki engelleri ortadan kaldırmaya gayret ettiklerini söyledi.

İran'ın başkent Tahran'da yapılan Ekonomi Koordinasyon Merkezi toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke dışındaki İranlıların ülkeye yatırımıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yurt dışında yaşayan İranlıların ülkeye yapacağı yatırımın kendileri için önemine işaret eden Ruhani, "İran'a yaptırım uygulayanların hiçbir baskıdan geri durmadığı mevcut şartlarda yurt dışındaki İranlıların ülkeye yatırım yapması çok değerli bir fırsattır. Bunu desteklemeli ve sermaye güvenliği için gerekli koşullar oluşturulmalıdır." dedi.

Yatırımcıların sermayelerini ülke ekonomisine dahil etmeleri için gerekli yasal adımların atılması gerektiğine değinen Ruhani, şunları söyledi:

"Yatırımcılar hiçbir tehlikenin kendilerini tehdit etmediğinden emin olmalı ve sermayelerinden yararlanabilecekleri konusunda yeterli garantiyi almalılar. Hükümet, sermaye güvenliğinin önündeki yasal ve hukuki engellerin ortadan kaldırılması için Meclis ve diğer organların iş birliğine ihtiyaç duyuyor. Sermaye güvenliği çok önemlidir."

Ruhani, iş adamları ile yatırımcıların sorunlarının halledilmesi ve dövizin bu kesimlere zamanında ödenmesiyle ilgili iyi kararlar alındığını belirterek şöyle devam etti:

"Yatırım ve üretimin önündeki tüm siyasi, idari ve hukuki engeller ortadan kaldırılmalıdır. Prosedürler ve yasalar düzeltilmeli ve yatırımın kolay yapılabilmesi için yollar genişletilmelidir. Yatırımcıların rahat bir şekilde ve mümkün olan en kısa zamanda yatırım yapmasının önünde engel oluşturan tüm kararlar düzeltilmelidir."

Ruhani, yabancı yatırımcıların önündeki engellerin kaldırılmasının hükümetin öncelikli gündemleri arasında olduğunu sözlerine ekledi.