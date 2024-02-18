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Ruanda-Kongo gerilimine ABD'den müdahale
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18 Şubat 2024 Pazar 17:31:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 17:31:00

Ruanda-Kongo gerilimine ABD'den müdahale

Kaynak: AA

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ABD, Ruanda'ya Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda bulunan bütün askeri personelini çekmesi ve bölgedeki füze sistemlerini kaldırması çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı açıklamada, Ruanda'nın desteklediği KDC'nin doğusundaki isyancı grup 23 Mart Hareketi'nin (M23) saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

M23 üyelerinin bölgeden geri çekilmesi gerektiğini belirten Miller, Ruanda'ya ise derhal M23 üyelerine desteklerini sonlandırması, bölgedeki askerlerini geri çekmesi ve füze sistemlerini kaldırması çağrısında bulundu.

KDC'nin Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmeye çalışan M23 üyelerinin son 10 günde artan saldırılarında, birçok sivil ve asker hayatını kaybetti, binlerce kişi yerinden edildi.

Ruanda ile KDC arasında son yıllarda isyancı gruplar üzerinden başlayan siyasi tansiyon iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Mayıs 2022'de yaptığı açıklamada, Ruanda'yı M23'ü desteklemekle suçlarken Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame iddiaları reddetmişti. Kagame, KDC Cumhurbaşkanı'nın Ruanda'yı suçlayarak sorumluluktan kaçtığını söylemişti.

KDC, Ruanda'ya tepki olarak Ekim 2022'de bu ülkenin büyükelçisini sınır dışı etme kararı almıştı.

Ruanda, 19 Ocak 2023'te KDC'yi yabancı paralı askerleri toplayarak savaşa hazırlık yapmakla suçlamış ve 24 Ocak 2023'te hava sahasını 3 kez ihlal ettiği iddiasıyla KDC'ye ait savaş uçağını vurmuştu.

Diğer adı "Kongo Devrim Ordusu" olan ve 23 Mart 2009'da yapılan barış anlaşmasının bozulmasıyla doğan M23, Ruanda'yı yöneten Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Ruanda, Uganda ve Burundi gibi ülkelerin sınırının bulunduğu KDC'nin doğusu, altın ve kobalt gibi onlarca farklı değerli madenin de çıkarıldığı bölge olarak dikkati çekiyor.

Etiketler : askeri personel çekimi kdc füze sistemleri doğu kongo
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