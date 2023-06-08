Romanya, Rusya'nın başkent Bükreş'te bulunan büyükelçiliğindeki 51 personelini geri çekmesini istedi
Kaynak: AA
Romanya, Rusya'dan Bükreş büyükelçiliğindeki personel sayısını azaltmasını istedi.
Romanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın başkent Bükreş'te bulunan büyükelçiliğindeki 51 personelini geri çekmesi ve çalışan sayısının, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliği'ndeki personel sayısı ile uyumlu hale getirilmesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, büyükelçiliğe karara uyması için 30 gün süre verildiği, karara uyulmaması durumunda ise bazı çalışanların akreditasyonlarının iptal edileceği duyuruldu.
Romanya, Rusya-Ukrayna savaşından sonra birçok Rus diplomatı sınır dışı etmişti.
- Romanya, Rusya'nın başkent Bükreş'te bulunan büyükelçiliğindeki 51 personelini geri çekmesini istedi
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